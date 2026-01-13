"Aspiration du Printemps", une passerelle musicale entre le Vietnam et le monde

Vers le XIVe Congrès du Parti

À l’approche du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, événement politique majeur pour l’avenir du pays, l’Association de la musique classique du Vietnam, en collaboration avec l’Association des petites et moyennes entreprises du Vietnam, organisera un concert exceptionnel intitulé "Aspiration du Printemps".

Photo : Phan Phuong/VNA/CVN

Ce concert se tiendra le 17 janvier à 20h00 au Théâtre Hô Guom, réunissant environ 150 artistes, acteurs et musiciens, représentant l’élite de la musique académique nationale et internationale, a indiqué Nguyên Van Thân, président de l’Association de la musique classique du Vietnam, lors d’une conférence de presse tenue le 13 janvier à Hanoï.

Cette soirée musicale bénéficiera du soutien de l’Orchestre symphonique national du Vietnam (VNSO), de l’Orchestre symphonique Sun (SSO), de l’Académie nationale de musique du Vietnam et du Théâtre Hô Guom.

Le Docteur Nguyên Van Thân a souligné que ce concert constitue une activité culturelle et artistique d’une profonde portée politique et humaine. Il a précisé que le XIVe Congrès du Parti, en tant que convergence de l’intelligence, du courage et de l’aspiration au développement de la nation, est une source d’inspiration pour l’ensemble de la société, y compris le monde artistique.

À travers le langage universel de la musique classique, les organisateurs entendent exprimer leur confiance absolue dans la direction du Parti, ainsi que dans la voie d’un développement pacifique, humain et durable choisie par le Parti et le peuple.

L’un des aspects inédits de ce programme réside dans la collaboration artistique, pour la première fois sur une même scène, de deux chefs d’orchestre de renommée internationale : le Japonais Honna Tetsuji et le Français Olivier Ochanine, ainsi que dans la présence de deux orchestres symphoniques de premier plan, le VNSO et le SSO.

L’excellence artistique sera également au rendez-vous avec la participation de solistes de premier plan, notamment le pianiste Eric Lu, lauréat du 19e concours international de piano Chopin en Pologne. Il partagera l’affiche avec le jeune prodige vietnamien Nguyên Viêt Trung, au parcours académique remarquable entre la Pologne et les États-Unis.

En somme, "Aspiration du Printemps" s’annonce comme une fresque sonore riche et colorée, marquant un nouveau départ pour les ambitions de l’essor de la nation vietnamienne sur la scène internationale.

VNA/CVN