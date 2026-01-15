Le cinéma célèbre les 80 ans des premières législatives et le XIVe Congrès national du PCV

Une Semaine du film commémorant le 80 e anniversaire des premières élections générales pour élire l’Assemblée nationale (6 janvier 1946 - 2026) et le prochain XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) se tiendra dans la province de Bac Ninh, selon le Département du cinéma du Vietnam.

Le 17 janvier, des représentants des équipes de tournage, des réalisateurs et des artistes du cinéma assisteront à la cérémonie d’ouverture et échangeront avec le public, contribuant ainsi à élargir la portée de l’événement et à promouvoir les valeurs du cinéma révolutionnaire vietnamien dans la vie sociale.

Photo : VNA/CVN

Les films sélectionnés pour les projections publiques comprennent des titres primés aux Lotus d’or et d’argent lors du 24e Festival du film vietnamien. Ces films ont démontré un large impact social, un fort attrait auprès du public et un succès commercial certain, tout en répondant à des critères élevés de qualité artistique et de valeur idéologique.

Outre les projections à Bac Ninh dans le cadre d’une programmation spécialement conçue pour la Semaine du film, le Département du cinéma du Vietnam collaborera avec les organismes compétents pour diffuser à l’échelle nationale un certain nombre de films financés par l’État, via différents programmes, principalement par le biais de projections de cinéma ambulant.

Un représentant du Département du cinéma du Vietnam a déclaré que, grâce à une sélection rigoureuse de films de grande qualité artistique, au contenu humaniste et au potentiel de divertissement sain, la semaine du film vise à promouvoir des valeurs culturelles positives, à refléter fidèlement la vie sociale, l’histoire et les traditions nationales, à répondre à la demande du public en matière de divertissement culturel et spirituel, et à créer une ambiance festive à l’approche des grands événements politiques nationaux.

VNA/CVN