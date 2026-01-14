Vers XIVe Congrès national du Parti

Une kyrielle d’activités au Palais présidentiel à Hanoï

À l’occasion du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam prévu du 19 au 25 janvier et 76 e anniversaire d’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Russie (1950-2026), mardi 14 janvier, le site historique du Président Hô Chi Minh, situé au Palais présidentiel à Hanoï, organise, en collaboration avec l’ambassade de la Fédération de Russie au Vietnam, une série d’activités riches de sens.

La série d'événements comprend cinq activités : quatre expositions thématiques et une cérémonie de réception de précieux documents photographiques offerts par l'ambassade de la Fédération de Russie au Vietnam.

Lê Thi Phuong, directrice du site historique du Palais présidentiel de Hô Chi Minh, a déclaré : "Cette série d'activités vise à honorer le rôle majeur du Président Hô Chi Minh, fondateur et dirigeant et mentor du Parti communiste vietnamien, et celui qui a posé les fondements de l'État de droit socialiste vietnamien - un État du peuple, par le peuple et pour le peuple. Sous la bannière glorieuse du Parti, dirigé par le Président Hô Chi Minh, le peuple vietnamien a écrit des pages d'or de son histoire, et aujourd'hui, le pays tout entier partage une grande confiance et une immense joie dans l’ambiance du XIVe Congrès national du Parti qui ont conduit le Vietnam dans une nouvelle ère - une ère d’ascension national".

L'exposition "Le Parti communiste vietnamien - Une page d'or glorieuse de l'histoire", qui présente 280 photos et documents représentatifs, est divisée en trois sections : "Le Président Hô Chi Minh - Fondateur et dirigeant du Parti communiste vietnamien", "Les congrès nationaux du Parti communiste vietnamien" et "Vers le XIVᵉ Congrès national du Parti". L'exposition retrace plus de 90 ans d'histoire du Parti et souligne le rôle fondamental de son dirigeant, Nguyên Ai Quôc, dans l'assimilation et la diffusion du marxisme-léninisme et la création d'un parti politique au Vietnam.

L'exposition "Le Président Hô Chi Minh et l'Assemblée nationale vietnamienne - 80 ans d'un parcours glorieux" présente 120 photographies documentaires, réparties en trois sections : "Le Président Hô Chi Minh - Fondateur de l'Assemblée nationale vietnamienne", "Le Président Hô Chi Minh et l'Assemblée nationale vietnamienne - Un parcours glorieux" et "L'Assemblée nationale vietnamienne au service de la nation dans la nouvelle ère".

Renforcer la coopération Vietnam - Russie

En plus, le site historique du palais présidentiel présente fièrement un certain nombre d'objets liés aux élections de l'Assemblée nationale, notamment des décrets et des articles de journaux concernant les premières élections générales de 1946 ; en particulier la carte d'électeur du président Hô Chi Minh de 1968.

Pour sa part, l'exposition "Le Président Hô Chi Minh et la Russie" se compose de trois parties : "Nguyên Ai Quôc au pays de Lénine", "Le Président Hô Chi Minh et la Russie : l'affection du peuple russe à son égard" et "L'amitié entre le Vietnam et la Fédération de Russie". Les 76 panneaux d'exposition retracent 76 années de relations d'amitié et de coopération entre le Vietnam et la Russie, bâties sur les fondements posés par l'Oncle Hô. "Cette relation n'a cessé de se renforcer et de se développer de manière globale dans les domaines politique, économique, culturel, scientifique et technologique, et éducatif, devenant ainsi un symbole durable d'une amitié internationale fidèle et sincère", a souligné l’ambassadeur russe Gennady Stepanovich Bezdetko.

Le comité d’organisation a également tenu une exposition intitulée "Beaux moments sur le site historique du palais présidentiel de Hô Chi Minh", présentant 50 photographies artistiques sur les espaces de vie et de travail associés à la vie à la fois grandiose et simple de l’Oncle Hô au palais présidentiel durant les années 1954-1969.

Promouvoir les valeurs patrimoniales

À cette occasion, le site historique du palais présidentiel a reçu 30 photographies documentaires précieuses sur le Président Hô Chi Minh et la Russie, ainsi que sur le développement des relations diplomatiques entre les deux pays, offertes par l’ambassade de la Fédération de Russie au Vietnam.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoàng Dao Cuong, a exprimé sa profonde reconnaissance à l'ambassade de la Fédération de Russie au Vietnam pour son attention, son étroite collaboration et, plus particulièrement, pour le don de précieuses photographies documentaires du Président Hô Chi Minh en compagnie de la Russie, ainsi que pour le processus d'établissement et de développement des relations diplomatiques bilatérales. Ces documents revêtent une valeur historique exceptionnelle et témoignent de l'amitié sincère et profonde qui unit les peuples des deux pays, contribuant également à enrichir le patrimoine historique du site du Palais présidentiel.

Il s’agit des événements culturel et politique majeur, contribuant à la large diffusion de la glorieuse histoire du Parti communiste vietnamien, de l'idéologie de Hô Chi Minh et de l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Fédération de Russie, tout en affirmant la valeur durable de l'héritage de l’Oncle Hô dans la vie sociale contemporaine.

Texte et photos : Hoàng Phuong/CVN