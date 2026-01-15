La VNA publie trois ouvrages photographiques en l’honneur du XIVe Congrès national du Parti

À l’occasion du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, la Maison d’édition de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a lancé une série de trois ouvrages photographiques bilingues vietnamien-anglais : Happy Vietnam, Vietnam - 40 years of Renewal 1986-2026 et Vietnam - A land woven of moutains and waves .

L’ouvrage photographique Happy Vietnam offre une vision vivante d’un pays pacifique, en pleine phase de Renouveau, d’intégration et de développement. Rassemblant près de 200 clichés remarquables réalisés par de nombreux photographes, ce volume de 204 pages met en lumière la beauté des paysages, la richesse des festivals traditionnels et la sérénité de la vie quotidienne. Il transmet un message fort sur le droit au bonheur et le respect de l’identité culturelle au sein d’une société stable et pacifique.

Le deuxième ouvrage, Vietnam - 40 Years of Renewal (1986-2026), retrace les jalons historiques et les principales réalisations de quatre décennies de Renouveau. Structuré en deux périodes, 1986-2006 et 2006-2026, ce livre de 340 pages propose, à travers des textes concis et synthétiques, enrichis de plus de 500 photographies et documents soigneusement sélectionnés de diverses sources, principalement de la VNA, un panorama du processus de transformation globale du pays et des acquis majeurs d’une portée historique.

Enfin, Vietnam - A land woven of moutains and waves coédité avec le Département de l’information extérieure, réunit les œuvres primées des concours nationaux de photographie Fierté de la frontière et La Patrie au bord des vagues organisés entre 2020 et 2025. À travers 224 pages, ces images célèbrent non seulement la splendeur des régions frontalières et maritimes, mais témoignent également du courage, de la solidarité des populations locales et de l’engagement des forces armées dans la défense de la souveraineté nationale.

Publiés dans un esprit d’émulation pour saluer le XIVe Congrès national du Parti, ces trois ouvrages constituent de précieux supports de communication pour promouvoir l’image du Vietnam et de son peuple auprès du public national et international.

VNA/CVN