XIVe Congrès national du Parti : faire rayonner les valeurs culturelles vietnamiennes

Prévu du 19 au 25 janvier, le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) est attendu comme une étape cruciale. Il s'agira de réaffirmer le rôle de la culture non seulement comme fondement spirituel, mais aussi comme moteur endogène du développement durable et pilier de la puissance douce (soft power) nationale.

>> Sensibiliser les jeunes à promouvoir l’identité culturelle vietnamienne

>> Culture et être humain, moteurs de l’aspiration de l’essor du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Lors d'un échange avec le reporter de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Paris, Lê Y Linh, chercheuse en musique vivant et travaillant en France, estime que la culture doit être placée au même niveau que les autres secteurs dans la stratégie de développement du pays. Selon elle, l’investissement culturel ne doit pas se limiter à la préservation, mais être étroitement lié à la création, afin que les valeurs culturelles soient à la fois conservées et continuellement développées dans la vie contemporaine.

Lê Y Linh a exprimé l’espoir que le XIVe congrès définirait des orientations d’investissement structurées et de long terme, notamment en faveur des jeunes compositeurs et des projets de recherche et de création. Ces soutiens contribueraient non seulement à la transmission des traditions, mais aussi à une intégration plus profonde de la musique vietnamienne dans les circuits culturels internationaux.

Forte de son expérience dans l’élaboration de dossiers ayant permis l’inscription de patrimoines documentaires vietnamiens au Programme mémoire du monde de l’UNESCO, elle a souligné l’importance d’un accompagnement durable et systématique. Ce n’est qu’à cette condition que la culture peut pleinement devenir une force de soft power, renforçant l’image et le positionnement du Vietnam sur la scène internationale.

Dans un contexte d’échanges culturels mondiaux croissants, l’identité ne doit pas rester figée dans des formes traditionnelles, mais être présentée à travers des expressions contemporaines, plus accessibles au public international, selon Lê Y Linh.

Évoquant son expérience en France, elle a noté que les projets musicaux, expositions et initiatives éducatives ont contribué à une perception positive de la culture vietnamienne. La combinaison entre musique traditionnelle et contemporaine, associée à de nouvelles formes de représentation, peut générer un impact et un rayonnement accrus.

Elle a souligné enfin le rôle des Vietnamiens résidant à l’étranger, estimant que l’efficacité réside dans des programmes de coopération concrets, stables et de long terme. Si des mécanismes permettent d’accompagner les projets de la recherche à la mise en œuvre, la diaspora vietnamienne pourra pleinement mobiliser son expertise, ses réseaux internationaux et contribuer au rayonnement durable de la culture vietnamienne dans le monde.

VNA/CVN