Vers le XIVe Congrès du Parti

Le printemps, source de la victoire de la révolution vietnamienne

L’exposition "Printemps - Source de victoire" se tient actuellement au Musée national d’histoire du Vietnam, à Hanoï. Il s’agit d’une activité concrète en direction de la célébration du XIV e Congrès du Parti et de la commémoration des grands événements majeurs du pays, prenant leur origine au printemps.

Avec 150 images, documents et objets précieux, l’exposition se divise en trois parties distinctes mettant en lumière le rôle moteur du Parti, l’idéologie de Hô Chi Minh et la force de l’unité nationale, fondement de toutes les victoires révolutionnaires.

Le Parti au cœur

La première, intitulée "Printemps de la révolution", retrace la naissance du Parti communiste du Vietnam en 1930 et le retour du dirigeant Nguyên Ai Quôc (futur Président Hô Chi Minh) en 1941. Les visiteurs peuvent y découvrir des documents historiques tels que les premières plateformes politiques de 1930, ainsi que des objets personnels utilisés par le Président Hô Chi Minh à Cao Bang.

La deuxième, sur le thème "Printemps de l’indépendance", est consacrée à la victoire de la Révolution d'Août 1945 et à la naissance de la République démocratique du Vietnam. Elle présente des souvenirs liés aux premières élections législatives du 6 janvier 1946, notamment des urnes et des cartes d'électeurs de l'époque.

La troisième, intitulée "Printemps de l’aspiration", illustre les 40 ans du Renouveau et de développement du pays. Elle met en avant les réalisations socio-économiques, ainsi que les préparatifs du XIVe Congrès national du Parti. Des images récentes, comme les célébrations du 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu, du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification, ou du 80e anniversaire de la Fête nationale, y sont exposées.

"Lors de cette exposition, nous présentons des objets étroitement liés aux événements survenus au printemps, parmi lesquels figure une collection tout à fait particulière : celle des objets personnels utilisés par le Président Hô Chi Minh à Pac Bo (province de Cao Bang, Nord). C’est précisément en ce lieu que le Président Hô Chi Minh, aux côtés du Comité central du Parti, a pris des décisions stratégiques majeures, jetant les bases de la victoire de la Révolution d’Août 1945", a annoncé Nguyên Thu Hoan, directrice adjointe du Musée national d’histoire du Vietnam.

À l’exposition, les visiteurs ont l’occasion d’admirer les collections d’objets et de documents consacrés à la Fête de l’indépendance du 2 septembre 1945, à l’élection générale du 6 janvier 1946 et à la première législature de l’Assemblée nationale. Parmi ces pièces figurent notamment l’urne utilisée lors de l’élection des premiers députés de l’Assemblée nationale par la population du district de Tuyên Hoa (ancienne province de Quang Binh, aujourd’hui province de Quang Tri au Centre) ; l’ensemble des monnaies nationales dites "billets de l’Oncle Hô", émis après la Révolution d’Août 1945 ; ainsi que des journaux du Nouvel An du Parti publiés avant la Révolution.

"La deuxième collection est celle des journaux du Nouvel An, comprenant notamment des numéros parus pour la première fois. Ces journaux évoquent l’encouragement et l’élan mobilisateur de toute la nation vietnamienne à travers les grands événements de l’histoire révolutionnaire, depuis la fondation du Parti, le retour du Président Hô Chi Minh au pays, jusqu’aux périodes ultérieures. Ils ont ainsi fait naître la confiance et l’espoir de s’élever pour défendre l’indépendance nationale et développer le pays", a souligné Mme Hoan.

Le printemps de l’histoire

Pour l’historien Duong Trung Quôc, avec un thème choisi à partir de l’événement du printemps 1941, marqué par le retour du Président Hô Chi Minh dans la Patrie après trente années de pérégrinations, puis par les premières élections législatives, jusqu’au "printemps de l’aspiration" alors que nous attendons aujourd’hui de grands événements du pays, l’exposition, à travers la mise en scène du musée, présente des objets et des images organisés de manière systématique et concise, accompagnés de commentaires très brefs mais faciles à comprendre. "Je pense que cette approche apportera une réelle efficacité pour les visiteurs, et en particulier pour les jeunes".

Chaque printemps de l'histoire de la révolution vietnamienne est associé à des tournants décisifs. Tout au long de ce processus, l'idéal d'indépendance nationale lié au socialisme a toujours été le fil conducteur de la révolution vietnamienne, affirmant le rôle moteur du Parti et l'immense force du peuple.

"Dans un espace qui n’est pas très vaste, les visiteurs peuvent parcourir tout un fil du temps, relire les printemps de l’histoire, retrouver des visages et se remémorer des événements. Cela nous apporte davantage de confiance et, surtout, nourrit l’aspiration à tendre vers des valeurs meilleures. Les fruits de tant de printemps de lutte, marqués par les difficultés et les sacrifices des générations précédentes, offriront aux jeunes non seulement un bagage de connaissances, mais surtout un héritage de traditions, leur permettant de prolonger la force morale et l’esprit de leurs aînés", a estimé l’historien.

L’exposition est l’occasion pour le public de méditer sur les commencements riches de sens de l’histoire nationale, où chaque printemps est associé à une étape charnière de la révolution vietnamienne - de la conquête de l’indépendance à la construction de l’État, puis au Renouveau, à l’intégration et au développement.

Cet événement est ouvert au public jusqu'en juillet 2026.

Quê Anh/CVN