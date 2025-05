Le dirigeant suprême de la RPDC assiste à un exercice tactique conjoint

Kim Jong Un, dirigeant suprême de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), a assisté mardi 13 mai à un exercice tactique combinant opérations spéciales, sessions d'entraînement et démonstrations de tirs conjoints, a rapporté mercredi 14 mai l'agence de presse officielle KCNA.

>> La RPDC teste un nouveau système de missiles antiaériens

>> Rencontre entre des vice-présidents des organes législatifs du Vietnam et de la RPD de Corée

Photo : Yonhap/VNA/CVN

M. Kim, secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée (PTC) et président des Affaires d'Etat de la RPDC, a dit qu'un système scientifique d'entraînement au combat avait été mis en place dans toute l'armée, ce qui "favorise des changements substantiels dans le secteur de l'entraînement, ainsi que le renforcement et le développement de la capacité de combat des unités et sous-unités", selon l'agence.

Qualifiant la guerre moderne d'"épreuve de force entre les talents militaires et la guerre des cerveaux des commandants", il a souligné que tous ces exercices de combat devraient être organisés selon le principe du renforcement de l'initiative, de l'indépendance et de la créativité des commandants.

Le dirigeant de la RPDC a également souligné la nécessité d'affiner le cadre d'entraînement et les éléments des terrains d'entraînement afin de préparer tout le personnel à la guerre moderne et d'intégrer les technologies de l'information et les systèmes d'évaluation scientifique lors de ces exercices, de manière à établir un nouveau système conforme à l'évolution des tendances, a ajouté KCNA.

Xinhua/VNA/CVN