La PM thaïlandaise suspendue participe à une audience de la Cour constitutionnelle

La Première ministre thaïlandaise suspendue Paetongtarn Shinawatra a participé jeudi 21 août à une audience de la Cour constitutionnelle dans une affaire visant à la destituer pour violations éthiques présumées.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'audience a débuté à 10h30 heure locale, en présence de Paetongtarn Shinawatra et du secrétaire général du Conseil national de sécurité, Chatchai Bangchuad, pour l'interrogatoire des témoins.

Le 1er juillet, la Cour constitutionnelle avait suspendu Paetongtarn Shinawatra après avoir accepté la saisine d'un groupe de sénateurs souhaitant la démettre de ses fonctions. Ils l'accusent d'avoir gravement enfreint les normes éthiques après la fuite d'un entretien téléphonique passé entre elle et le dirigeant cambodgien Hun Sen à propos du différend frontalier opposant la Thaïlande au Cambodge.

La Cour constitutionnelle a déclaré plus tôt qu'elle rendrait son verdict le 29 août.

Xinhua/VNA/CVN