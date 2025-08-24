Le Texas adopte une carte électorale redécoupée à la demande de Trump

Le Parlement du Texas a définitivement adopté dans la nuit de vendredi à samedi 23 août une nouvelle carte électorale qui devrait permettre aux républicains de glaner jusqu'à cinq sièges supplémentaires au Congrès de Washington lors des législatives de 2026.

Donald Trump s'est réjoui samedi 23 août sur Truth Social que ce nouveau découpage électoral donnait "aux merveilleux Texans l'occasion immense d'élire cinq nouveaux républicains MAGA ("Make America Great Again", "Rendre sa grandeur à l'Amérique") pour les élections de mi-mandat en 2026".

Il a salué "UNE ENORME VICTOIRE pour notre programme l'Amérique d'abord".

Le gouverneur républicain Greg Abbott a écrit samedi 23 août sur X "avoir hâte" de promulguer cette nouvelle carte, ajoutant qu'elle reflétait "les véritables préférences électorales des Texans".

