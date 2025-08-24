Le Texas adopte une carte électorale redécoupée à la demande de Trump

>> Trump donne le coup d'envoi de la parade militaire à Washington
|Le Capitole de l’État du Texas.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Donald Trump s'est réjoui samedi 23 août sur Truth Social que ce nouveau découpage électoral donnait "aux merveilleux Texans l'occasion immense d'élire cinq nouveaux républicains MAGA ("Make America Great Again", "Rendre sa grandeur à l'Amérique") pour les élections de mi-mandat en 2026".
Il a salué "UNE ENORME VICTOIRE pour notre programme l'Amérique d'abord".
Le gouverneur républicain Greg Abbott a écrit samedi 23 août sur X "avoir hâte" de promulguer cette nouvelle carte, ajoutant qu'elle reflétait "les véritables préférences électorales des Texans".
