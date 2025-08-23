ONU : la Russie demande une réunion urgente au sujet des explosions du gazoduc Nord Stream

La Russie a demandé la tenue d'une réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations unies (ONU) sur les explosions du gazoduc Nord Stream en 2022, à la suite de l'arrestation d'un suspect ukrainien en Italie, a déclaré vendredi 22 août un haut diplomate russe sur les réseaux sociaux.

Photo : REUTERS/VNA/CVN

Dmitry Polyanskiy, premier représentant permanent adjoint de la Russie auprès de l'ONU, a déclaré que la réunion aurait lieu le 26 août à 16h00 EST (20h00 GMT) sous la présidence du Panama.

Il a ajouté que Moscou attirerait l'attention sur la nature "longue et opaque" de l'enquête menée par l'Allemagne sur les explosions.

Les procureurs allemands ont déclaré que le ressortissant ukrainien, identifié comme Serhii K., avait été arrêté jeudi en Italie à la demande de l'Allemagne. Il est soupçonné d'appartenir à un groupe qui aurait placé des engins explosifs sur les gazoducs Nord Stream et aurait été l'un des coordinateurs de l'opération.

Serhii K. aurait nié toute implication, affirmant qu'il se trouvait en Ukraine au moment des faits, et aurait refusé d'être extradé volontairement vers l'Allemagne, où il risque jusqu'à 15 ans de prison s'il est reconnu coupable.

Le 26 septembre 2022, des explosions sans précédent ont causé de graves dommages aux gazoducs Nord Stream, notamment à trois des quatre lignes de Nord Stream et Nord Stream 2, cette dernière n'ayant pas encore été mise en service.

Les responsables russes ont affirmé à plusieurs reprises que le sabotage avait été perpétré avec le soutien des États-Unis. Le bureau du procureur général russe a ouvert une enquête pénale, qualifiant l'incident d'acte de terrorisme international.

Xinhua/VNA/CVN