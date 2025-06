Le dirigeant suprême de la RPDC rencontre un haut responsable russe

>> Russie - RPDC : Choïgou est arrivé à Pyongyang pour une visite d’État

Photo : Yonhaps/CVN

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les intérêts fondamentaux communs des deux pays, des sujets de coopération dans différents secteurs ainsi que la situation régionale et internationale, selon KCNA, qui ajoute que les discussions ont confirmé la position commune des deux parties.

La RPDC "soutiendra inconditionnellement la position de la Russie et sa politique étrangère dans toutes les questions politiques internationales cruciales, y compris la question ukrainienne, et respectera de manière responsable les articles du traité entre la RPDC et la Russie", a assuré M. Kim, cité par KCNA.

M. Choïgou a transmis les remerciements particuliers des dirigeants russes aux soldats de la RPDC qui ont participé aux opérations dans la région russe de Koursk.

Les deux parties ont également exprimé la volonté des directions des deux pays de continuer à développer et à renforcer de manière dynamique les relations bilatérales pour en forger un partenariat stratégique puissant et global, a rapporté KCNA.

Xinhua/VNA/CVN