Les MAE français, allemand et britannique appellent à un retour immédiat au cessez-le-feu à Gaza

Les ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni ont appelé vendredi 21 mars à un retour immédiat au cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Photo : AFP/VNA/CVN

"La reprise des attaques israéliennes contre Gaza marque une régression dramatique pour le peuple de Gaza, les otages, leurs familles et toute la région entière", ont-ils déclaré en soirée dans une déclaration conjointe, appelant "toutes les parties à s'engager de nouveau à des négociations pour assurer que le cessez-le-feu soit pleinement mis en œuvre et devienne permanent".

Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, entré en vigueur le 19 janvier, a été largement respecté jusqu'à ce qu'Israël lance mardi 18 mars des frappes aériennes surprises sur l'enclave palestinienne.

Soulignant les hostilités entre Israël et le Hamas, la déclaration insiste sur le fait que "ce conflit ne peut être résolu par des moyens militaires" et prévient que "la reprise des combats ne fera qu'entraîner la mort de nouveaux civils palestiniens et d'otages israéliens".

Les ministres ont exhorté Israël à respecter pleinement le droit international et à autoriser immédiatement l'acheminement de l'aide dans la bande de Gaza. Pour eux, "les civils doivent être protégés et ne doivent pas être privés d'une aide ou d'une assistance essentielles".

Ils ont également appelé Israël à rétablir l'accès humanitaire et à garantir l'accès aux soins médicaux et aux évacuations médicales temporaires en vertu du droit international humanitaire.

Faisant référence aux employés de l'ONU, dont des ressortissants européens, tués et blessés lors de l'offensive meurtrière, la déclaration conjointe souligne que le personnel onusien et ses locaux doivent être protégés et ne jamais être une cible. Ils ont demandé une enquête complète sur ce qui s'est passé.

"Un cessez-le-feu durable est la seule voie crédible vers une paix durable, une solution à deux États et la reconstruction de Gaza", concluent les ministres.

Xinhua/VNA/CVN