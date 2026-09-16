Le Kazakhstan va construire un dépôt de carburant et de lubrifiants d'aviation

KazMunayGas (KMG), la compagnie pétrolière et gazière publique du Kazakhstan, prévoit de construire un dépôt de carburant et de lubrifiants d'aviation bénéficiant d'investissements estimés à 10 milliards de tenges (environ 22,3 millions de dollars), a annoncé mardi 15 septembre l'entreprise.