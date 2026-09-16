Le Kazakhstan va construire un dépôt de carburant et de lubrifiants d'aviation

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Selon KMG, l'installation, dotée d'une capacité de stockage allant jusqu'à 8.000 mètres cubes, sera construite sur un terrain de 10,93 hectares dans le district de Sauran, dans la région du Turkestan (Sud du pays). Le début des travaux est prévu pour le premier trimestre 2027, et environ 50 emplois devraient être créés une fois l'installation mise en service, a ajouté la compagnie.
Xinhua/VNA/CVN