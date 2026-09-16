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Brefs / International
Le Kazakhstan va construire un dépôt de carburant et de lubrifiants d'aviation

KazMunayGas (KMG), la compagnie pétrolière et gazière publique du Kazakhstan, prévoit de construire un dépôt de carburant et de lubrifiants d'aviation bénéficiant d'investissements estimés à 10 milliards de tenges (environ 22,3 millions de dollars), a annoncé mardi 15 septembre l'entreprise.

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Selon KMG, l'installation, dotée d'une capacité de stockage allant jusqu'à 8.000 mètres cubes, sera construite sur un terrain de 10,93 hectares dans le district de Sauran, dans la région du Turkestan (Sud du pays). Le début des travaux est prévu pour le premier trimestre 2027, et environ 50 emplois devraient être créés une fois l'installation mise en service, a ajouté la compagnie.

Xinhua/VNA/CVN

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