Au moins trois morts dans un accident à Los Angeles

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Quatre victimes ont été recensées, trois ont été déclarées mortes sur place, tandis qu'une autre a été transportée dans un hôpital local, dans un état dont on ignore la gravité, selon les pompiers de Los Angeles. L'accident s'est produit dans le quartier de Chatsworth, à environ 40 kilomètres au nord-ouest du centre-ville de Los Angeles, près du lieu d'une collision mortelle ayant impliqué un bus survenue plus tôt dans la journée, et où les secours étaient déjà intervenus. La cause de l'accident reste inconnue. Les autorités n'ont pas déterminé combien de personnes se trouvaient à bord de l'hélicoptère ni s'il y avait des survivants.

Xinhua/VNA/CVN