Royaume-Uni : forte hausse des arrestations pour travail illégal

Photo : Archives AFP/VNA/CVN

Selon les données publiées dans un communiqué par le Home Office, entre le 5 juillet dernier - jour de retour au pouvoir du Labour - et le 31 janvier 2025, les contrôles et arrestations pour travail illégal ont bondi d'environ 38% par rapport à la même période un an plus tôt.

Rien qu'en janvier, les autorités ont effectué 609 arrestations, contre 352 en janvier 2024, après avoir réalisé 800 contrôles, notamment dans des bars à ongles, des restaurants et des épiceries.

"Nous avons renforcé les contrôles à un niveau jamais atteint, parallèlement à la mise en œuvre d'une nouvelle législation stricte visant à éradiquer les gangs criminels qui compromettent la sécurité de nos frontières et qui s'en tirent impunément depuis bien trop longtemps", a déclaré la ministre de l'Intérieur, Yvette Cooper, citée dans le communiqué du Home Office.

Le gouvernement travailliste de Keir Starmer a promis de lutter contre l'immigration illégale, sujet majeur de la dernière élection législative, notamment en renforçant la législation contre les réseaux de passeurs.

Lundi 10 février, les députés vont examiner un projet de loi contre l'immigration irrégulière qui s'inspire de la législation antiterroriste pour s'attaquer à ces réseaux.

Les forces de l'ordre pourront interpeller une personne soupçonnée de posséder ou de partager en ligne des informations dans le but d'organiser des traversées de la Manche, soit plus tôt durant l'enquête qu'auparavant.

Un nouveau délit va être créé visant le rassemblement d'informations dans l'objectif de préparer ces traversées illégales, avec une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans.

La police et les agents de l'immigration pourront saisir les téléphones ou ordinateurs portables des migrants à la frontière, afin de pouvoir recueillir des informations sur les passeurs.

Des passeurs présumés pourront se voir imposer des interdictions de voyage et des restrictions d'accès à leur téléphone portable, aux réseaux sociaux ou à leur argent.

Les 31 mars et 1er avril prochain, Londres accueillera également un sommet international sur la sécurité des frontières, réunissant plus de 40 pays.

L'an dernier, près de 37.000 migrants sont parvenus au Royaume-Uni en traversant la Manche, soit 25% de plus qu'en 2023. Depuis le début de l'année, 1.489 migrants ont rejoint les côtes anglaises.

AFP/VNA/CVN