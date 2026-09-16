L'Espagne prolonge les contrôles aux frontières pour les voyageurs en provenance d'Italie jusqu'au 8 octobre

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Cette décision fait suite à l'annonce faite plus tôt dans la journée de mardi par l'Italie d'une deuxième prolongation de ses propres contrôles sur les voyageurs en provenance d'Espagne. L'Espagne a notifié à l'Union européenne (UE) sa décision de prolonger les contrôles dans les aéroports et les ports maritimes assurant des liaisons directes entre l'Espagne et l'Italie. L'Espagne avait réintroduit ces contrôles le 8 août en réponse à la mesure italienne et les avait déjà prolongés jusqu'au 23 septembre. Le gouvernement espagnol a dit que les circonstances à l'origine de cette mesure restent inchangées, tout en ajoutant que la durée pourrait être ajustée si ces circonstances venaient à évoluer.
Xinhua/VNA/CVN