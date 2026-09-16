L'Espagne prolonge les contrôles aux frontières pour les voyageurs en provenance d'Italie jusqu'au 8 octobre

Le gouvernement espagnol a décidé de prolonger jusqu'au 8 octobre les contrôles aux frontières dans les aéroports et les ports maritimes pour les voyageurs en provenance d'Italie, ont rapporté mardi 15 septembre les médias locaux, citant des sources au sein du ministère de l'Intérieur.

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Cette décision fait suite à l'annonce faite plus tôt dans la journée de mardi par l'Italie d'une deuxième prolongation de ses propres contrôles sur les voyageurs en provenance d'Espagne. L'Espagne a notifié à l'Union européenne (UE) sa décision de prolonger les contrôles dans les aéroports et les ports maritimes assurant des liaisons directes entre l'Espagne et l'Italie. L'Espagne avait réintroduit ces contrôles le 8 août en réponse à la mesure italienne et les avait déjà prolongés jusqu'au 23 septembre. Le gouvernement espagnol a dit que les circonstances à l'origine de cette mesure restent inchangées, tout en ajoutant que la durée pourrait être ajustée si ces circonstances venaient à évoluer.

Xinhua/VNA/CVN