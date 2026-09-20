Un mort et au moins 25 blessés lors de l'incendie d'un établissement de soins à Berlin

>> Incendie d’un ferry aux Philippines : l’identification des victimes pourrait prendre plusieurs mois

>> Indonésie : les fumées des incendies perturbent le trafic aérien à Kalimantan

>> Le Premier ministre ordonne une enquête sur l’incendie meurtrier à Hanoï

Le journal allemand Tagesspiegel a rapporté que les pompiers ont été alertés peu avant 10h00. Les premières conclusions indiquent que l'incendie s'est déclaré dans la chambre d'un patient, qui a été ravagée par les flammes et entièrement détruite. Une épaisse fumée s'est répandue dans l'ensemble du bâtiment de cinq étages situé dans le quartier de Kreuzberg. Parmi les blessés, une personne se trouvait dans un état critique et a dû être réanimée, tandis que les autres ont subi des blessures légères, principalement dues à l'inhalation de fumée, a déclaré un porte-parole des pompiers. Tous les patients ont été évacués du bâtiment et ont reçu des soins médicaux. L'incendie a été maîtrisé et entièrement éteint en début d'après-midi. La cause de l'incendie reste inconnue.

Xinhua/VNA/CVN















