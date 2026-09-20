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Un mort et au moins 25 blessés lors de l'incendie d'un établissement de soins à Berlin

Un homme a trouvé la mort et au moins 25 autres personnes ont été blessées samedi 19 septembre lors d'un incendie dans un établissement de soins à Berlin, selon les pompiers de la capitale.

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Le journal allemand Tagesspiegel a rapporté que les pompiers ont été alertés peu avant 10h00. Les premières conclusions indiquent que l'incendie s'est déclaré dans la chambre d'un patient, qui a été ravagée par les flammes et entièrement détruite. Une épaisse fumée s'est répandue dans l'ensemble du bâtiment de cinq étages situé dans le quartier de Kreuzberg. Parmi les blessés, une personne se trouvait dans un état critique et a dû être réanimée, tandis que les autres ont subi des blessures légères, principalement dues à l'inhalation de fumée, a déclaré un porte-parole des pompiers. Tous les patients ont été évacués du bâtiment et ont reçu des soins médicaux. L'incendie a été maîtrisé et entièrement éteint en début d'après-midi. La cause de l'incendie reste inconnue. 

Xinhua/VNA/CVN





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