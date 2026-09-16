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Brefs / International
Le Cambodge interdit les jeux d'argent en ligne dans tous les casinos à partir d'octobre

Le Premier ministre du Cambodge, Hun Manet, a annoncé mercredi 16 septembre que le pays d'Asie du Sud-Est suspendrait toutes les opérations de jeux d'argent en ligne dans les casinos terrestres à partir d'octobre prochain, afin de lutter contre les arnaques technologiques.

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S'exprimant lors de l'inauguration de l'hôpital Luang Me (Reine Mère) à Phnom Penh, Hun Manet a déclaré que cette suspension visait à lutter contre les fraudes liées à la technologie et les flux financiers illicites, notant que les jeux d'argent en ligne étaient devenus trop difficiles à réguler. "Toutes les opérations de jeux d'argent en ligne seront suspendues à partir du début du mois d'octobre, alors que nous poursuivons notre répression stricte des escroqueries en ligne pour garantir qu'elles ne reviennent pas", a-t-il affirmé. Le Premier ministre a également noté que le nombre actuel de plus de 100 casinos au Cambodge était excessif. 

Xinhua/VNA/CVN

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