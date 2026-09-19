Les Bourses européennes terminent en nette baisse

Les Bourses européennes ont terminé en nette baisse vendredi 18 septembre, face à une remontée des taux d'emprunt souverains et des prix du pétrole, après plusieurs séances d'accalmie.

>> La Bourse de Paris dans le vert, soutenue par le recul des prix du pétrole

>> La Bourse de Paris en léger recul

La Bourse de Paris a ainsi cédé 1,49%, Francfort et Milan ont lâché 1,60% et Londres 1,50%.

AFP/VNA/CVN