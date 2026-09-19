La Centrafrique annonce la fin de l'épidémie de choléra dans le pays

Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a annoncé vendredi 18 septembre la fin de l'épidémie de choléra déclarée le 26 juin dans le pays, tout en appelant la population à maintenir les mesures de prévention et à rester vigilante face à la menace d'Ebola.

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L'annonce a été faite à Bimbo, à l'occasion du lancement de la campagne de vaccination contre le choléra dans les districts sanitaires de Bimbo et de Mbaïki. Selon M. Touadéra, 728 cas suspects ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie, qui a fait 46 décès. Parmi ces décès, 31 sont survenus au sein des communautés et 15 dans des structures sanitaires. Au total, 698 patients ont été pris en charge dans les structures sanitaires, dont 682 déclarés guéris. Le dernier cas confirmé ayant été enregistré le 17 juillet. La flambée épidémique a été considérée comme maîtrisée dans les districts sanitaires de Bimbo, Bangui 1, Bangui 2 et Mbaïki.

Xinhua/VNA/CVN