Le plus haut diplomate chinois qualifie la rencontre entre MM. Xi et Trump de fructueuse

Les présidents chinois et américain ont eu des échanges approfondis et sont parvenus à des résultats fructueux lors de leur rencontre à Beijing, a déclaré vendredi 15 mai le plus haut diplomate chinois, Wang Yi.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Wang a fait ces remarques lors d'un briefing sur la rencontre entre le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump au cours de la visite d'État de ce dernier en Chine du 13 au 15 mai.

Leur rencontre a inclus un entretien officiel, un banquet de bienvenue, une réunion privée et une visite, a précisé M. Wang, ajoutant que les deux dirigeants avaient passé près de neuf heures à échanger, dans un climat de respect mutuel, avec un engagement commun en faveur de la paix et une volonté de coopérer.

Selon M. Wang, le consensus politique le plus important issu de cette rencontre est que les présidents chinois et américain se sont entendus sur la construction d'une relation bilatérale constructive de stabilité stratégique.

Les deux parties ont également exprimé leur volonté de multiplier les échanges dans des domaines tels que la diplomatie, les affaires militaires, l'économie et le commerce, la santé, l'agriculture, le tourisme, les échanges humains et culturels, ainsi que l'application de la loi, a déclaré M. Wang, ajoutant que cela insuffle un nouvel élan aux interactions des deux pays pour l'avenir.

Xinhua/VNA/CVN