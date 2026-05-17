Russie

Trois morts pendant des frappes nocturnes de drones dans la région de Moscou

Au moins trois personnes ont été tuées lors de frappes nocturnes de drones menées par les forces ukrainiennes contre les villes de Khimki et Mytichtchi, dans la région de Moscou, a déclaré dimanche 17 mai le gouverneur régional Andreï Vorobiov.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"À Khimki, une femme a été tuée lorsqu'un drone a frappé une maison individuelle. Une autre personne est encore coincée sous les décombres. Deux hommes ont trouvé la mort dans le village de Pogorelki (à Mytichtchi). Là-bas, des débris de drone ont touché une maison en construction", a indiqué le gouverneur sur le réseau social Max.

M. Vorobiov a également précisé qu'une frappe de drone a endommagé un immeuble d'habitation dans la ville d'Istra et touché six maisons individuelles dans le village d'Agrogorodok, faisant quatre blessés.

Plusieurs ouvriers en bâtiment ont été blessés samedi 16 mai et quatre immeubles d'habitation ont été endommagés à la suite d'une attaque de drone contre une raffinerie de Moscou.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a affirmé sur Max que, selon les premières informations, douze personnes ont été blessées, ajoutant que le fonctionnement de la raffinerie n'a pas été perturbé.

Il a ajouté qu'au cours des dernières 24 heures, 120 drones ukrainiens ont été abattus au-dessus de Moscou par les forces de défense aérienne.

Xinhua/VNA/CVN



