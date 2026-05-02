Missions économiques : un levier de coopération, de croissance et de paix

Portées par l’OIF, les missions économiques francophones favorisent la création d’emplois et de réseaux d’affaires. En stimulant la coopération entre entreprises, elles font du développement partagé un pilier de la paix durable.

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Dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques croissantes, les instruments classiques de la diplomatie demeurent indispensables pour préserver la paix.

Toutefois, la stabilité durable repose aussi sur des fondements économiques solides. Consciente de cet enjeu, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) déploie depuis 2022 les missions économiques de la Francophonie, une initiative visant à renforcer la coopération économique entre ses États et gouvernements membres.

Photo : VNA/CVN

Les missions économiques reposent sur une idée simple : les échanges économiques créent des liens durables entre les sociétés. En réunissant des entreprises issues de l’ensemble de l’espace francophone - Afrique, Asie, Europe, Amériques ou encore Moyen-Orient - ces missions favorisent l’émergence de partenariats concrets dans des secteurs variés.

Stimuler les économies locales

L’exemple du Liban illustre cette dynamique. Malgré un contexte économique et politique fragile, la mission organisée à Beyrouth en 2023 a permis de connecter entrepreneurs locaux et internationaux. Deux ans plus tard, plusieurs accords ont été signés dans des domaines tels que la pharmacie, l’agroalimentaire ou encore le numérique. Ces coopérations, bien que modestes à l’échelle mondiale, contribuent à relancer l’activité économique et à maintenir le pays intégré dans les réseaux d’affaires francophones.

Au-delà des partenariats, les missions économiques encouragent des projets structurants susceptibles de stimuler les économies locales. La création d’emplois, notamment pour les jeunes et les femmes, joue un rôle clé dans la réduction des tensions sociales et dans la consolidation de la stabilité.

Au Bénin par exemple, une mission récente a accompagné le développement d’une filière avicole nationale visant à renforcer la production locale et à réduire les importations. Ce type d’initiative illustre la capacité des missions économiques à soutenir des chaînes de valeur durables, à renforcer la sécurité alimentaire et à générer des opportunités économiques concrètes.

Un autre apport essentiel des missions économiques réside dans la création de réseaux de confiance entre acteurs économiques. À travers des rencontres ciblées, des échanges avec des experts et des visites de terrain, les entreprises tissent des relations durables, au-delà des frontières et parfois des contextes politiques sensibles.

Pour un avenir plus stable et inclusif

Photo : OIF/CVN

Ces interactions se prolongent après les missions grâce à des outils numériques dédiés, favorisant le partage d’informations, l’accès à l’intelligence économique et le développement de projets communs. Progressivement, se construit ainsi une véritable communauté d’affaires francophone, fondée sur des intérêts partagés et une solidarité économique.

Les missions économiques de la Francophonie ne prétendent pas résoudre les conflits internationaux. Leur ambition est plus pragmatique : créer des opportunités économiques concrètes et renforcer les bases d’une stabilité durable. En soutenant l’investissement, l’emploi et la coopération entre entreprises, elles participent indirectement à la prévention des crises.

Depuis leur lancement, ces missions ont mobilisé des milliers d’entreprises et permis la signature de nombreux accords, contribuant au dynamisme de l’espace économique francophone. Dans un monde fragmenté, elles illustrent une conviction essentielle : la paix ne se construit pas uniquement par la diplomatie politique, mais aussi par le développement partagé et la coopération économique.

À travers cette approche, la Francophonie démontre sa capacité à rapprocher les sociétés et à renforcer les liens entre ses membres, en s’appuyant sur une langue commune et des valeurs de solidarité, au service d’un avenir plus stable et inclusif.

OIF/CVN