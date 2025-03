Vietnam - Kenya : l’ambassadrice vietnamienne présente ses lettres de créance

>> Développement durable : le Vietnam plaide pour une coopération renforcée avec le Kenya

À cette occasion, Vu Thanh Huyên a transmis l’invitation du président vietnamien Luong Cuong à son homologue kényan pour une visite officielle au Vietnam et pour assister au sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G), prévu à Hanoï en avril 2025.

Photo : VNA/CVN

Elle a affirmé son engagement à contribuer activement au renforcement de la coopération et de l'amitié entre les deux pays et a exprimé son souhait de bénéficier du soutien du président et du gouvernement kényans durant son mandat. Elle a également proposé que les deux pays nomment prochainement des consuls honoraires afin de faciliter les échanges bilatéraux.

Le président kényan a félicité l'ambassadrice pour sa prise de fonction et a souligné que son pays accordait une grande importance aux relations d’amitié et de coopération avec le Vietnam. Il a exprimé l’espoir que la diplomate jouera un rôle clé dans la promotion des liens bilatéraux.

Lors de la cérémonie de présentation des lettres de créance, Vu Thanh Huyên a eu des échanges avec Eliphas Brine, directeur du département des Affaires politiques et diplomatiques du ministère kényan des Affaires étrangères. L'ambassadrice vietnamienne a réaffirmé l'engagement du Vietnam à approfondir les liens d'amitié et de coopération avec le Kenya, notamment par une intensification des échanges de délégations et une coordination renforcée entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Eliphas Brine a partagé l'avis de l'ambassadrice sur la nécessité de multiplier les échanges de délégations, soulignant l'importance de promouvoir la coopération bilatérale dans divers domaines et de se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux.

L'ambassadrice Vu Thanh Huyên a également effectué des visites de courtoisie et tenu des réunions de travail avec plusieurs ambassadeurs des pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). De plus, elle a rencontré des représentants de la communauté vietnamienne résidant au Kenya.

Le Vietnam et le Kenya ont établi leurs relations diplomatiques le 21 décembre 1995.

VNA/CVN