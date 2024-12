Développement durable de la pêche : changer la perception des pêcheurs

Depuis plus de sept ans, les autorités centrales et locales des régions côtières ont mis en œuvre de nombreuses mesures pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Ces efforts visent non seulement à lever le "carton jaune" imposée au secteur halieutique vietnamien par l'Union européenne, mais aussi à promouvoir un développement durable pour cette industrie.

Photo : CTV/CVN

La pêche joue un rôle clé dans le développement socio-économique ainsi que dans la souveraineté maritime du Vietnam. Grâce à des initiatives novatrices en matière de sensibilisation et de gestion stricte, les communautés côtières soutiennent les pêcheurs dans la transition vers une pêche professionnelle respectant les normes.

Actuellement, le Vietnam compte plus de 84.700 navires de pêche, dont 28.800 mesurent plus de 15 mètres de long. Conformément aux réglementations, ces navires doivent être équipés de dispositifs de surveillance des navires (VMS), et leur connexion doit être maintenue en permanence. Si auparavant certains pêcheurs tentaient d'éviter cette obligation, aujourd'hui, le taux d'installation des VMS atteint 100% pour les navires actifs. Certains armateurs vont même jusqu'à installer deux ou trois appareils VMS provenant de différents fournisseurs afin d'éviter les interruptions de connexion en mer.

Chu Quôc Nam, chef adjoint du Département des pêches de Nghệ An, rapporte que, pour se conformer aux exigences, de nombreux pêcheurs locaux ont équipé leurs navires de dispositifs provenant de deux opérateurs différents. Par exemple, à la fin octobre 2024, 416 navires de la province étaient équipés de deux VMS, garantissant ainsi une surveillance continue en mer.

Pham Van Bac, propriétaire d'un navire de 23 m, basé à Hoàng Mai dans la province de Nghệ An, témoigne : "Après avoir été pénalisé pour une perte de signal, j'ai décidé d'équiper mon bateau de deux dispositifs VMS. Bien que le coût d'abonnement mensuel soit élevé, environ 500.000 dôngs, cela me permet de me conformer aux lois et de naviguer sereinement".

Avantages économiques et durabilité

L'installation de ces systèmes s'accompagne de bénéfices économiques tangibles. Luong Hông Hai, un pêcheur de Hà Tinh, souligne que le respect des procédures administratives et la transparence sur les zones de pêche permettent d'améliorer la qualité et la traçabilité des produits, augmentant ainsi leur valeur sur le marché. "Cette année, les revenus générés par la pêche au calmar ont doublé, atteignant plus d'un milliard de dôngs. La ressource halieutique semble également se régénérer."

Photo : CTV/CVN

Dans le district côtier de Kỳ Anh, province de Hà Tinh, les autorités locales ont mis en place le modèle de "sensibilisation flexible", incitant les communautés à abandonner les pratiques de pêche illégales. Ce modèle combine sensibilisation, patrouilles régulières et application rigoureuse des réglementations. Depuis sa mise en œuvre, les pratiques de pêche illicites ont diminué, et de nombreuses ressources halieutiques naguère rares se régénèrent.

Nguyên Duc Thiên, officier de la garde-frontière à Kỳ Khang, déclare : "Nous avons intensifié nos efforts pour accompagner les pêcheurs, leur fournir des outils pour gérer les situations d'urgence et veiller à ce que leurs activités respectent les lois nationales et internationales." En plus d’assister aux opérations de recherche et de sauvetage, l’unité soutient régulièrement les pêcheurs dans le renforcement de leurs capacités à faire face de manière proactive aux catastrophes naturelles et aux incidents en mer.

Grâce au respect des pratiques de pêche durable, de nombreuses espèces marines, telles que les crevettes, les crabes, les poissons et les calmars migrateurs, sont récemment réapparues dans les zones de pêche des communes côtières du district de Kỳ Anh. La production au troisième trimestre a ainsi augmenté de 20% par rapport à la même période en 2023.

Thao Nguyên/CVN