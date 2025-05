Réveiller l’ancienne maison communale grâce à l’art contemporain

L’exposition d’art contemporain "Couleur de la soie" prend place dans la maison communale de Yên Thai, Hanoï. Une harmonie parfaite entre les œuvres artistiques et les valeurs historiques de ce vestige.

>> Nguyên Thê Son interroge la transformation de Hanoï

>> Nguyên Thê Son, l'homme qui transforme des espaces publics à Hanoï par l'art

Photo : Nguyên Thê Son/CVN

Située dans la ruelle Tam Thuong, quartier de Hàng Gai, arrondissement de Hoàn Kiêm, la maison communale de Yên Thai est dédiée au culte de la Reine-mère Y Lan, qui a dirigé à plusieurs reprises les affaires de l’État, soutenu le général Lý Thường Kiệt (1019-1105) dans sa lutte victorieuse contre les invasions étrangères et enseigné aux habitants locaux comment cultiver des mûriers et élever des vers à soie.

Cette ancienne maison communale a récemment été réveillée grâce à de souples et raffinées peintures, ainsi qu’à des installations originales de l’exposition d’art contemporain "Couleur de la soie".

Photo : Nguyên Thê Son/CVN

L’une des œuvres les plus remarquables de cette exposition est Duyên (Amour prédestiné) de l’artiste Trân Thi Hôi. Elle a utilisé les techniques traditionnelles de la peinture sur soie vietnamienne combinées au style de peinture japonaise Ukiyo-e pour décrire la vie de la Reine-mère Y Lan. "Cette collection comprend cinq peintures, avec au centre l’image de la Reine-mère Y Lan. Les quatre autres représentent les quatre saisons, chacune illustrée par une couleur correspondant à l’un des cinq éléments (métal, bois, eau, feu, terre). Sous ces cinq peintures, je dépeins aussi le parcours de la soie, depuis la plantation des mûriers jusqu’à la fabrication des produits en soie, en passant par les cocons et les fils", explique l’artiste.

"L’exposition a pour but d’honorer le métier du tissage de la soie que la Reine-mère Y Lan a transmis aux villageois du Yên Thai d’antan. Les œuvres des étudiants et jeunes artistes donnent un souffle nouveau à la beauté tranquille de la maison communale au cœur du Vieux Quartier de la capitale", estime l’artiste Nguyên Thê Son, curateur de l’exposition.

Photo : BTC/CVN

"Bien que toutes les œuvres aient la soie pour matériau principal de création, leur contenu et leur forme d'expression sont très divers", selon le curateur.

"Une des activités permettant de valoriser le prestige de ce lieu consiste à en faire un espace culturel. Nous nous orientons vers l’organisation régulière d’expositions dans la maison communale de Yên Thai pour faire de l’endroit un véritable centre artistique. Ainsi, cette maison communale deviendra de plus en plus connue et son image s’ancrera dans le cœur des habitants", souligne Nguyên Mạnh Linh, président du Comité populaire du quartier de Hàng Gai.

Avec la participation de huit artistes et la présentation de vingt œuvres, l’exposition "Couleur de la soie" s’inscrit dans le cadre du projet "L’histoire des maisons communales dans les rues", dirigé par le curateur Nguyên Thế Son, coopérant avec l’arrondissement de Hoàn Kiêm.

Selon le curateur, le projet vise à proposer un circuit pédestre pour découvrir les maisons communales du Vieux Quartier. Dans ce cadre, des artistes aménagent des espaces au sein de ces maisons communales, en harmonisant leurs œuvres avec l’histoire des lieux. À ce jour, sept maisons communales - Hà Vi, Tu Thi, Yên Thai, Nam Hương, Pha Truc Lâm, Trung Yên et Phúc Kiên - ont bénéficié du projet.

Nguyên Thê Son espère que celui-ci s’étendra à d’autres maisons communales de la capitale. La combinaison entre vestiges historiques et espaces créatifs attirera davantage de visiteurs, contribuant à renforcer l’industrie culturelle de la capitale.

Il est important de noter que Hanoï a été la première localité du pays à adopter une résolution sur le développement de l’industrie culturelle, visant à accroître la quantité et la qualité des produits et services culturels, afin de faire de ce secteur une filière économique de premier plan.

Vân Anh/CVN