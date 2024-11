Le chef du PCV rencontre des Vietnamiens éminents vivant dans les pays de l'ASEAN

Lors de la rencontre, les représentants des communautés vietnamiennes ont rendu compte au secrétaire général du Parti de leurs conditions de vie dans leurs pays respectifs. Ils ont exprimé leur satisfaction face aux réalisations importantes du développement du pays d'origine ces derniers temps et ont partagé leurs expériences, idées et suggestions politiques, dans le but de contribuer au développement du Vietnam dans la nouvelle ère.

Le Professeur Duong Nguyên Vu de Singapour a partagé ses opinions sur le rôle de la science, de la technologie et de l'innovation dans la construction d'une base économique moderne pour le développement du pays à l'ère de la technologie et de l'intelligence artificielle. Il a proposé la création d'un conseil consultatif scientifique et technologique, qui servira d'organe consultatif de recherche et de stratégie pour le Parti et l'État sur la science et la technologie, assurant un développement durable et autonome dans ce domaine. Le Professeur a souligné que lui-même, ainsi que d'autres scientifiques vietnamiens à l'étranger, étaient toujours prêts à soutenir et à participer au processus de développement du pays.

Pham Xuân Dung, une femme d'affaires vietnamienne au Cambodge, a recommandé au Parti, à l'État et aux autorités compétentes d'accorder plus d'attention au développement de l'Association des entreprises vietnamiennes au Cambodge. Elle a affirmé que les entreprises étaient toujours prêtes à offrir un soutien pratique pour améliorer la qualité de vie de la communauté vietnamienne au Cambodge.

Dinh Thanh Huong, représentant de l'Association des scientifiques et experts vietnamiens (AVSE Global), a souligné l'importance de la recherche scientifique pour construire une base pour la science, l'innovation et la conduite du développement exceptionnel des nations. Le Parti et l'État doivent renforcer leurs efforts pour former des ressources humaines de haute qualité. Elle a souligné que des milliers d'experts et d'intellectuels vietnamiens vivant et travaillant dans le monde entier dans divers domaines, notamment les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle, regardent toujours vers le Vietnam et souhaitent contribuer davantage au processus de développement du pays.

Une partie inséparable, une ressource vitale

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a informé les participants de la situation générale du développement du pays, soulignant que la période à venir sera une phase de concentration des efforts pour une opportunité stratégique critique et d'accélération des progrès pour atteindre les objectifs fixés par le Parti et créer une nouvelle ère - l'ère de l'essor de la nation.

Il a affirmé que les contributions et les efforts unis de la communauté vietnamienne à l'étranger sont d'une grande importance pour la réalisation des objectifs de développement du pays.

Le haut dirigeant a affirmé que le Parti et l'État se soucient toujours de la communauté vietnamienne à l'étranger, la considérant comme une partie inséparable, une ressource vitale et la "chair et le sang" de la nation. Il a exprimé son profond respect pour les contributions dévouées et responsables des Vietnamiens d'outre-mer au pays.

Tô Lâm les a également encouragés à continuer de servir de pont pour renforcer les relations entre le Vietnam et les autres pays, apportant ainsi des avantages pratiques à toutes les parties et contribuant au développement de chaque nation.

Il a demandé au ministère des Affaires étrangères, au Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer, aux ministères concernés et aux bureaux de représentation vietnamiens à l'étranger d'écouter les idées et les recommandations de la communauté vietnamienne d'outre-mer, de les accompagner et de les soutenir.

