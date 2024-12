Remise de prix et exposition de peintures des pays de l'ASEAN

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coordination avec le Comité populaire de la ville de Hai Phong et les unités concernées, a organisé le 4 e concours et exposition de peintures l'ASEAN - Vietnam 2024, dans l'après-midi du 6 décembre, à Hai Phong.

Photo : VNA/CVN

Ce concours artistique, auquel ont participé 283 auteurs issus de 10 pays de l'ASEAN, a donné lieu à la sélection de 151 œuvres parmi les 530 soumises. Un jury d'experts en arts graphiques du Vietnam, de Thaïlande et du Japon a retenu les créations de 131 artistes pour l'exposition.

Parmi les œuvres sélectionnées, 16 ont été primées, avec un premier prix (œuvre d'artiste philippin), trois deuxièmes prix (œuvres d'artistes thaïlandais et vietnamiens), cinq troisième prix (œuvres d'artistes thaïlandais) et sept prix d’encouragement.

Les œuvres exposées, réalisées entre 2020 et aujourd'hui, explorent une riche palette de thèmes : de la vie quotidienne aux paysages naturels, en passant par la paix, la solidarité et les défis contemporains qui touchent l'ensemble de la région ASEAN.

Photo : CTV/CVN

Selon Ta Quang Dông, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, le concours et l’exposition constituent un événement artistique d'envergure internationale organisé périodiquement tous les quatre ans depuis 2012, afin de renforcer la compréhension et la solidarité au sein de l'ASEAN, de présenter les cultures et les peuples de la région, et d'offrir au public vietnamien et international l'opportunité d'admirer les œuvres graphiques contemporaines des artistes de l'ASEAN

Ce concours et cette exposition favorisent non seulement les échanges artistiques mais aussi culturels entre les pays de l'ASEAN, offrant au public l'opportunité de découvrir la diversité des expressions graphiques de la région.

VNA/CVN