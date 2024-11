L’ASEAN et la République de Corée partagent leur expertise en matière d’enquête sur les scènes de crime

Une formation sur les enquêtes sur les scènes de crime (CSI) visant à améliorer les compétences des enquêteurs de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et de la République de Corée (RoK) par le partage de bonnes pratiques et d’expériences s’est ouverte lundi 25 novembre à Dà Nang (Centre).

Photo : VNA/CVN

La formation a réuni près de 100 représentants des États membres de l’ASEAN et du Timor-Leste, ainsi que des experts de premier plan en matière d’enquête sur les scènes de crime et de techniques de criminalistique numérique de l’Agence nationale de police coréenne (KNPA), de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) et de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

Dans son discours d’ouverture, le général de division Dang Xuân Hông, directeur général du Département des relations étrangères du ministère de la Police (MoPS), a souligné que le cours renforce non seulement les liens ASEAN - République de Corée, mais souligne également le leadership du Vietnam dans la promotion des efforts de collaboration de l’ASEAN dans la lutte contre la criminalité.

Le responsable a souligné qu’il s’agissait du premier effort de collaboration entre la République de Corée et l’ASEAN dans le cadre de la réunion des hauts fonctionnaires de l’ASEAN sur la criminalité transnationale (SOMTC).

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur de la République de Corée auprès de l’ASEAN, Lee Jang-keun, a souligné l’importance de l’initiative alors que l’ASEAN et la République de Corée célèbrent le 30e anniversaire de leur partenariat de dialogue et la récente élévation de leur relation au niveau d’un partenariat stratégique global en octobre.

Le diplomate a félicité le Vietnam pour sa coordination des relations ASEAN - République de Corée de 2021 à 2024, exprimant sa confiance dans le potentiel de collaboration future dans la lutte contre la criminalité transnationale.

Les experts de la KNPA donneront un aperçu du rôle essentiel des enquêtes sur les scènes de crime, des défis rencontrés et des cadres de coopération internationale dans ce domaine. Ils présenteront également des outils et équipements de pointe pour améliorer l’efficacité des enquêtes.

Les délégués des pays de l’ASEAN et du Timor-Leste devraient partager leurs expériences, en abordant des sujets tels que les cadres juridiques des enquêtes sur les scènes de crime, les méthodologies de lutte contre divers types de crimes et les stratégies de collecte, de récupération et d’analyse des preuves électroniques dans le cyberespace.

Le cours de formation qui se déroulera jusqu’au 29 novembre, comprendra également des conférences, des sessions de formation pratique et des exercices pratiques destinés à transférer des connaissances et à renforcer la coopération régionale.

VNA/CVN