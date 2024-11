Laos

Le 11e Forum international sur le socialisme à Vientiane

Le 11 e Forum international sur le socialisme, placé sous le thème "Le marxisme au XXIe siècle", s’est tenu le 8 novembre à Vientiane, au Laos. Il a attiré des délégués de l’Académie vietnamienne des sciences sociales, de l’Académie chinoise des sciences sociales et de l’Académie lao des sciences sociales et économiques.

Le forum a également clarifié les valeurs profondes de l'idéologie du marxisme et l'application créative du marxisme à la réalité de la construction d'une société moderne dans le contexte et les conditions de développement spécifiques de chaque pays.

Les scientifiques ont également expliqué non seulement les succès mais aussi les nombreux problèmes auxquels les trois pays que sont le Laos, la Chine et le Vietnam sont confrontés en théorie et en pratique, suggérant des solutions pour continuer à animer davantage le marxisme au XXIe siècle.

Les délégués ont discuté ensemble des résultats et des expériences en matière de recherche scientifique pour consolider et renforcer les relations étroites entre les trois académies des trois pays, qui font face à de nombreux défis et opportunités dans cette ère nouvelle.

Selon le Professeur associé - Docteur Ta Minh Tuân, vice-président de l’Académie des sciences sociales du Vietnam, les recherche et les analyses enthousiastes lors de ce forum ont apporté des des perspectives nouvelles et réalistes sur le développement du marxisme et du socialisme à l'époque actuelle, ainsi que sur la réalité actuelle du Laos, de la Chine et du Vietnam.

Il a affirmé que le développement du socialisme dans la nouvelle ère exige que les trois pays du Laos, de la Chine et du Vietnam promeuvent les recherches du marxisme, en combinant la théorie de Marx avec des solutions pratiques adaptées à chaque période historique et aux conditions spécifiques de chaque pays.

Ce forum a témoigné des efforts de collaboration efficaces entre ces trois académies. Les résultats du forum seront compilés et envoyés aux agences politiques de chaque pays, contribuant ainsi à orienter les lignes directrices et les décisions en faveur d'un développement socio-économique harmonieux et durable dans chaque pays.

