L'ASEAN renforce la protection des données électroniques et personnelles

La septième conférence de l'ASEAN sur la protection des données électroniques et personnelles s'est tenue à Vientiane, au Laos, le 22 octobre, attirant 46 responsables de 10 pays membres de l'ASEAN.

L'événement fait partie de la réunion des hauts fonctionnaires numériques de l'ASEAN (ADGSOM), qui se déroule du 21 au 25 octobre.

La conférence s'est concentrée sur la mise en œuvre des principes de protection des données et la facilitation de l'échange de connaissances entre les pays de l'ASEAN pour renforcer la protection des données électroniques et personnelles.

Les représentants ont discuté des progrès des initiatives de protection des données dans chaque pays et de la résolution des défis sur le terrain. Singapour a présenté son plan de mise en œuvre des cadres de coopération de l'ASEAN sur les données gouvernementales et les transferts transfrontaliers de données personnelles. Dans le même temps, le Cambodge a partagé ses initiatives à venir.

Un atelier sur les nouvelles technologies de protection des données, avec la participation de l'autorité japonaise de protection des données électroniques et des entreprises de l'ASEAN, a également eu lieu. Les discussions ont porté sur les préoccupations concernant les normes de protection des données personnelles des entreprises, le partage des données dans le secteur public et l'utilisation des données pour stimuler l'innovation technologique.

Les délégués ont exprimé leur optimisme quant à l'avenir de la protection des données dans l'ASEAN et leur désir collectif de développer des mécanismes de protection des données personnelles et de promotion d'une culture de la confidentialité qui réponde aux besoins des citoyens et des entreprises.

VNA/CVN