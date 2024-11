Le ministre indien de la Défense participera à la 11e réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN au Laos

Selon le ministère indien de la Défense, le ministre s'adressera au forum sur les questions de sécurité régionale et internationale au cours de la réunion.

En marge de l'événement, il devrait tenir des réunions bilatérales avec ses homologues participants d'Australie, de Chine, du Japon, du Laos, de Malaisie, de Nouvelle-Zélande, des Philippines, de la République de Corée et des États-Unis. Ces réunions visent à renforcer davantage la coopération bilatérale en matière de défense avec ces pays.

L'ADMM est le mécanisme consultatif et coopératif de défense le plus élevé de l'ASEAN. L'ADMM-Plus est une plateforme destinée aux États membres de l'ASEAN (Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam) et à ses huit partenaires de dialogue (Inde, États-Unis, Chine, Russie, Japon, République de Corée, Australie et Nouvelle-Zélande) pour renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense.

L'Inde est devenue partenaire de dialogue de l'ASEAN en 1992. La première réunion de l'ADMM-Plus a eu lieu à Hanoï le 12 octobre 2010. Depuis 2017, les ministres de l'ADMM-Plus se réunissent chaque année pour renforcer la coopération entre l'ASEAN et les pays membres de l'ADMM-Plus. Le Laos, qui préside l'ASEAN cette année, accueille la 11e réunion de l'ADMM-Plus.

