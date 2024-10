Présentation de la gastronomie de l’ASEAN à Prague

>> Le pho vietnamien impressionne au Festival de la gastronomie de l'ASEAN 2024 en R. tchèque

>> Le potentiel du Vietnam dans l'industrie alimentaire présenté à une exposition malaisienne

>> Le Vietnam au Salon international de l'agroalimentaire SIAL Paris 2024

Photo : CTV/CVN

L'événement a été organisé à l'initiative de l'ambassade du Vietnam en République tchèque, qui occupe actuellement la présidence tournante de l'ACP, en collaboration avec le groupe Tamda, dans le but de promouvoir la culture culinaire et les exportations de produits des pays de l'ASEAN vers la République tchèque et, plus généralement, l’Europe.

Lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoai Nam, a souligné que l'''ASEAN Food Corner'' était dédié à la célébration des saveurs riches et diverses de l'Asie du Sud-Est, un lieu où les produits et marchandises des pays de l'ASEAN pouvaient être largement promus et accessibles au marché tchèque ainsi qu’en Union européenne (UE).

L’espace présente, entre autres, des nouilles instantanées, des vermicelles, des épices et du café du Vietnam, du riz de Thaïlande et des boissons des Philippines...

Hoàng Dinh Toàn, directeur général du groupe Tamda, a émis l'espoir que l'''ASEAN Food Corner'' contribuerait à favoriser les échanges d'expériences et la coopération entre investisseurs et partenaires commerciaux.

Photo : VNA/CVN

De leur côté, les ambassadeurs des pays de l'ASEAN en République tchèque ont apprécié l'initiative et l'organisation de l'''ASEAN Food Corner'', ainsi que le rôle pionnier des entreprises vietnamiennes.

L'ambassadeur thaïlandais, Suwat Kaewsook, a estimé que le potentiel des produits de l'ASEAN sur les marchés tchèque et européen était énorme, en particulier dans le contexte où l'ASEAN et l'UE promouvaient les négociations d’un accord de libre-échange.

L'ambassadeur d'Indonésie, Kenny D. Ekaningsih, a espéré que l'''ASEAN Food Corner'' se tiendrait régulièrement.

L'''ASEAN Food Corner'' est un succès de l'ACP, d’autant plus que la communauté de ressortissants des pays de l'ASEAN en République tchèque ne cesse de croître, a conclu l'ambassadeur philippin, Eduardo R. Ménez.

VNA/CVN