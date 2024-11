Ouverture du Forum de Jakarta sur les relations ASEAN - Chine

Le Forum de Jakarta sur les relations ASEAN - Chine a débuté en Indonésie le 1 er novembre, avec la participation de représentants de leurs gouvernements, d'entreprises et d'organisations sociales.

Dans son discours d'ouverture, l'ambassadrice de Chine auprès de l'ASEAN, Hou Yanqi, a souligné l'importance des relations interpersonnelles et du dialogue pour favoriser une communauté ASEAN - Chine avec un avenir commun.

Elle a noté que l'ASEAN et la Chine ont prévu des échanges et une coopération dans 12 domaines clés, notamment la culture, l'éducation, la santé, les sports, l'engagement des jeunes, les médias, les groupes de recherche et les arts. Les deux parties ont convenu de prolonger l'Année des échanges entre les peuples ASEAN -Chine jusqu'en 2025.

Elles ont réaffirmé leur soutien au Centre ASEAN - Chine et au Fonds de coopération ASEAN - Chine, en accord avec le thème de cette année, qui est de créer des liens et des ponts par la connectivité, a-t-elle déclaré.

Par ailleurs, le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, a déclaré qu'au cours des 33 dernières années, les relations ASEAN - Chine ont évolué vers un partenariat stratégique global, l'un des partenariats les plus solides, dynamiques et significatifs du bloc.

Le forum a comporté deux tables rondes sur les responsabilités et les contributions des entreprises dans la promotion de la connectivité ASEAN - Chine, ainsi que sur les réalisations et la collaboration future pour renforcer les liens entre les peuples ASEAN - Chine.

Les discussions devraient favoriser les échanges entre les peuples, la connectivité des infrastructures, les liens institutionnels et promouvoir le développement socio-économique régional.

