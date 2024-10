La Malaisie doit se concentrer sur des mesures centrées sur les personnes et le commerce intra-ASEAN

Alors que la Malaisie assume la présidence de l'ASEAN en 2025, elle devrait se concentrer sur la mise en œuvre de mesures plus centrées sur les personnes et sur le renforcement du commerce intra-ASEAN, ont déclaré des experts.

Photo : VNA/CVN

La directrice régionale des affaires juridiques et gouvernementales de Microsoft pour l'ASEAN, Dr Jasmine Begum, a déclaré qu'à mesure que l'ASEAN a grandi et évolué, la Malaisie est devenue un acteur influent, non seulement dans le cadre régional mais aussi sur la scène économique mondiale.

Elle a souligné qu'une opportunité va au-delà de la simple circulation des marchandises et du commerce, c'est la circulation des personnes et des petites entreprises.

Les start-ups de toute la région, qu'il s'agisse de Grab Malaysia, Gojek (société indonésienne de messagerie électronique), sont devenues transnationales, ASEAN et mondiales.

Entre-temps, le Dr. Oh Ei Sun, chercheur principal à l'Institut des affaires internationales de Singapour, a déclaré que le commerce intra-ASEAN ne représente actuellement que 25% du total des échanges entre les pays de l'ASEAN et les principales puissances économiques mondiales.

"Si nous pouvions porter ce chiffre à la moitié, en doublant le commerce intra-ASEAN, ce serait une réussite notable pour la Malaisie", a-t-il déclaré, cité par l'agence de presse nationale malaisienne Bernama.

Il a déclaré que la Malaisie peut accueillir les investissements des autres pays de l'ASEAN, qui peuvent, à leur tour, investir davantage dans d'autres nations de l'ASEAN. Sur cette base, les pays de l'ASEAN peuvent faire davantage en progressant vers des collaborations économiques avec les communautés économiques de l'ASEAN.

Cela fera de l'ASEAN la région la plus dynamique économiquement et la plus dynamique au monde, a-t-il déclaré.

Il a également souligné que la Malaisie devrait adopter une approche plus centrée sur les personnes en tant que présidente de l'ASEAN l'année prochaine, soulignant comment la coopération de l'ASEAN et d'autres initiatives peuvent bénéficier directement à la vie des gens ordinaires.

Les experts ont également déclaré que la Malaisie peut promouvoir la mobilité de l'économie numérique. En conséquence, l'économie numérique crée des opportunités pour que les gens puissent accéder aux centres économiques. Ils ont apprécié la mise en œuvre de l'Accord-cadre sur l'économie numérique de l'ASEAN (DEFA) qui vise à stimuler l'économie numérique régionale pour atteindre 1.000 milliards d'USD d'ici 2030.

