Assurer les principes et les critères dans la fusion des unités administratives

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé mercredi 5 mars une conférence du Comité du Parti du gouvernement dont il est secrétaire pour discuter de la fusion de certaines unités administratives aux niveaux provincial et communal et de la suppression du niveau de district.

Photo: VNA/CVN

Après avoir entendu le projet de plan et certaines propositions sur la fusion des unités administratives provinciales et communales, il a souligné que ce travail devrait être conforme à la Conclusion n°127-KL/TW du Politburo et du Secrétariat du Comité central du Parti sur la restructuration de l’appareil politique. Par conséquent, l’organisation future de l’administration locale n’aura que deux niveaux : le niveau provincial et le niveau de base.

La réorganisation et la fusion des unités administratives doivent être objectives, démocratiques, scientifiques et réalistes, éliminant la fragmentation territoriale, réduisant les structures intermédiaires inutiles et garantissant l’efficacité et l’efficience de l’administration locale pour répondre aux exigences de la nouvelle étape de développement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la fusion des unités administratives ne devrait pas seulement être basée sur des critères de superficie et de population, mais également prendre en compte des facteurs spécifiques tels que la géographie, l’économie, la société, l’histoire et la culture, en veillant à ce que les unités fusionnées se complètent.

Le chef du gouvernement a demandé à la permanence du Comité du Parti du gouvernement de continuer à peaufiner le plan et la proposition à soumettre au Politburo.

Dans le même temps, il a souligné la nécessité de rechercher et de développer les fonctions, les missions, la structure organisationnelle et les mécanismes de fonctionnement de l’administration locale, en assurant son fonctionnement harmonieux, efficace et durable.

VNA/CVN