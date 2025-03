Le PM préside une réunion sur la réorganisation des unités administratives

Lors de cette réunion, les participants ont discuté de plusieurs points clés, dont les options de réorganisation des unités administratives provinciales, la dénomination et l'emplacement du centre administratif et politique des futures unités administratives provinciales après la réorganisation, l’organisation de l’administration locale à deux niveaux, ainsi que la restructuration et la réorganisation des unités administratives communales.

Selon le projet en discussion, après la réorganisation, l'administration locale comprendra deux niveaux : le niveau provincial et le niveau de base. Cette réforme entraînera une réduction d’environ 50% du nombre des unités administratives provinciales et de plus de 70% des unités administratives communales par rapport à la situation actuelle.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que cette réorganisation vise à créer un espace propice au développement, à exploiter pleinement le potentiel, les opportunités et les avantages concurrentiels des localités, et à renforcer l'autonomie et la résilience des administrations locales. Plus important encore, cette réforme permettra aux autorités locales d’être plus proches des citoyens, de mieux comprendre leurs besoins et d’accélérer le traitement des affaires administratives pour leur offrir un service plus efficace et plus fluide.

Pham Minh Chinh, également secrétaire du Comité du Parti au sein du gouvernement, a exigé la finalisation et la proposition de nouvelles fonctions, missions, pouvoirs et structures organisationnelles des administrations provinciales, ainsi que la définition des compétences, de la structure organisationnelle, des services spécialisés et du personnel des Comités populaires communaux.

Le chef du gouvernement a également demandé aux membres de la permanence de poursuivre la préparation des Congrès du Parti à tous les niveaux en vue du XIVe Congrès national du Parti, de continuer à œuvrer pour stimuler la croissance économique avec un objectif de 8% en 2025 et atteindre une croissance à deux chiffres dans les années à venir, d’achever les objectifs du plan quinquennal 2021-2025 et d’organiser les grandes célébrations nationales...

