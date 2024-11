Au Vietnam, un plan d’action national pour la défense des éléphants

Photo : LD/CVN

Il s’agit d’une étape importante dans les efforts visant à protéger les éléphants, à intégrer des initiatives pilotes dans les politiques locales et à renforcer la participation de la communauté pour assurer la survie et le développement durable des éléphants au Vietnam dans les décennies à venir.

Les éléphants sont des animaux fidèles et intelligents qui occupent une place spéciale dans la culture de nombreux pays asiatiques, dont le Vietnam. Cependant, les éléphants font face à la menace d’extinction en raison du braconnage, de la perte de leur habitat et de l’exploitation excessive dans l’industrie touristique.

Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), les éléphants d’Asie ont été répertoriés comme une espèce en danger depuis 1986. Actuellement, il ne reste que 35.000 à 50.000 éléphants d’Asie dans le monde, dont seulement 124 à 148 individus vivant à l’état sauvage au Vietnam.

Dans l’après-midi du 20 novembre, le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural a officiellement annoncé le Plan d’action national sur la conservation des éléphants au Vietnam d’ici 2035, avec une vision jusqu’en 2050 (VECAP 2022).

Il s’agit d’une étape importante dans les efforts visant à protéger les éléphants, à intégrer des initiatives pilotes dans les politiques locales et à renforcer la participation de la communauté pour assurer la survie et le développement durable des éléphants au Vietnam dans les décennies à venir. Le plan VECAP, qui est construit sur des bases scientifiques, est le fruit de la coopération entre le département des Forêts (relevant du ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural) et l’organisation Humane Society International (HSI) depuis 2019.

Fondée en 1991, Humane Society International (HSI) travaille à la protection des animaux partout dans le monde. Avec son quartier général aux États-Unis et sa présence dans plus de 50 pays, HSI est l’une des rares organisations de protection animale qui travaille au nom de tous les animaux, incluant les animaux de laboratoire, les animaux d’élevage, les animaux de compagnie, les animaux de la faune sauvage ainsi que tous ceux victimes de cruauté ou victime de désastres naturels.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de cet événement, le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Nguyên Quôc Tri, a déclaré : "Parmi les centaines d’espèces d’animaux sauvages classées comme espèces rares et menacées, le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural a choisi les éléphants comme une espèce prioritaire dans l’élaboration des plans de conservation, car ils contribuent non seulement à la diversité de l’écosystème forestier du Vietnam, mais symbolisent également la force nationale".

"La conservation des éléphants ne consiste pas seulement à préserver et à promouvoir la coexistence harmonieuse entre les gens et les éléphants, mais également l’harmonie entre l’homme et la nature. En 1994, la Loi sur la protection et le développement des forêts a été promulguée. En 1996, le Plan de conservation des éléphants a été également publié. Dans les étapes suivantes, les organes compétents et les collectivités locales du Vietnam ont coopéré avec différentes organisations internationales pour élaborer et mettre en œuvre des programmes et plans destinés à protéger les éléphants et à augmenter le nombre de cet espèce", a indiqué le vice-ministre Nguyên Quôc Tri.

Selon le responsable, le succès dans la conservation des éléphants peut servir de base pour l’élaboration des programmes et plans visant à protéger d’autres espèces sauvages rares. La participation des collectivités locales à la protection des éléphants permet d’assurer un habitat propice aux éléphants, d’éduquer les jeunes générations à la protection de l’environnement et de la biodiversité, ainsi que de développer les modèles d’écotourisme.

"Vivre en harmonie avec la nature et toutes les espèces est un objectif commun de la communauté internationale. Cet objectif est d’autant plus important que les éléphants d’Asie au Vietnam sont menacés d’extinction. Par conséquent, nous devons agir ensemble pour protéger cette espèce, apprendre à vivre en harmonie avec elle et éviter les conflits entre les hommes et ces animaux. Promouvoir une coexistence harmonieuse n’est pas seulement la méthode, mais aussi le but du processus de conservation des éléphants au Vietnam", a-t-il indiqué.

"Le Plan d’action national sur la conservation des éléphants d’ici 2035, avec une vision jusqu’en 2050, traduit l’engagement du Vietnam à mettre en œuvre une stratégie synergique pour promouvoir la culture et assurer l’avenir de cette espèce en voie de disparition. Le gouvernement vietnamien appelle une coopération étroite entre les parties concernées, dont les collectivités locales, les organisations non gouvernementales et la communauté internationale, pour assurer la mise en œuvre efficace de ce plan stratégique et réalisable", a-t-il indiqué.

Pour sa part, la vice-présidente du bureau national de l’organisation HSI, Cindy Dent, a estimé que ce plan national marquait une étape importante dans la mission de HSI visant à protéger les éléphants en voie de disparition au Vietnam.

En se basant sur les recherches scientifiques et les stratégies proposées par les collectivités locales, la HSI s’engage à lancer des solutions durables qui profiteront autant aux éléphants qu’à la population locale. Elle envisage de mener des initiatives pratiques qui aideront à faire la lumière sur les comportements, les tendances et les préférences de déplacements des éléphants. Elle souhaite également intégrer les besoins des éléphants dans les décisions politiques du gouvernement du Vietnam à travers des discussions.

La HSI apprécie hautement les efforts du gouvernement vietnamien et est prête à accompagner ce dernier dans la mise en œuvre du plan VECAP 2022, afin de promouvoir une coexistence harmonieuse entre les éléphants sauvages et les humains. "Ensemble, nous pouvons garantir un avenir où les éléphants et d’autres animaux sauvages peuvent vivre en sécurité et continuer de de prospérer", a noté Cindy Dent.

Mis en œuvre d’ici 2035 avec une vision jusqu’en 2050, le plan VECAP 2022 propose 33 groupes de solutions/actions pour les éléphants à l’état sauvage et 21 groupes de solutions/actions pour les éléphants en captivité. Il vise à conserver et à augmenter le nombre d’éléphants au Vietnam, tout en promouvant une coexistence harmonieuse entre les hommes et les éléphants.

Les objectifs à long terme consistent à développer le système d’aires protégées, à renforcer les mesures anti-chasse et à promouvoir l’écotourisme. Cela contribuera à assurer l’efficacité des travaux de conservation, à stimuler le développement économique local et à créer de bases solides pour mener à bien d’autres plans de conservation.

Le succès du plan VECAP 2022 dépendra d’une coopération étroite et durable entre les agences d’État, les organisations internationales de conservation, les collectivités locales et les partenaires du secteur privé.

Toujours lors de la cérémonie d’annonce du plan VECAP 2022, les représentants des provinces vietnamiennes de Dông Nai, Quang Nam et Dak Lak, de l’Université nationale de foresterie du Vietnam et des organisations internationales concernées ont pris des engagements forts à agir ensemble dans la conservation des éléphants afin de promouvoir une coexistence harmonieuse entre les éléphants et les communautés humaines.

NDEL/VNA/CVN