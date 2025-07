Un éléphanteau d’Asie, espèce menacée, photographié dans la réserve de Dà Nang

La découverte a été faite grâce à des images capturées par un système de pièges photographiques installé dans la zone de conservation gérée par le Conseil de gestion des forêts à usage spécial de Dà Nang.L’éléphanteau, âgé de près d’un an, est né dans la zone de Nà Lau de la réserve. Des images enregistrées le 8 juillet montrent l’éléphanteau se déplaçant avec agilité aux côtés de sa mère, qui le surveillait de près.

L’éléphant d’Asie est le plus grand mammifère terrestre du continent. Connue pour sa bonne ouïe, sa bonne vue, son bon odorat et sa facilité à nager, l’espèce est plus petite que l’éléphant d’Afrique et n’a qu’un seul « doigt » sur la lèvre supérieure de la trompe. La couleur de la peau est une palette allant du gris foncé au marron avec des petites tâches roses sur le front, les oreilles, la base du tronc et la poitrine.

Cette observation est un signe encourageant de reproduction naturelle au sein de la population d’éléphants sauvages vivant dans la réserve. Cela reflète également les efforts inlassables du conseil de gestion pour la protection de la forêt, la réduction des conflits entre humains et éléphants et le maintien de l’habitat naturel du troupeau.

La zone de conservation des espèces et de l’habitat des éléphants a été créée en 2017 sur près de 19.000 ha dans l’ancienne province de Quang Nam (aujourd’hui rattachée à Dà Nang). Lors de sa création, des études ont indiqué la présence d’au moins 5 à 7 éléphants sauvages dans la zone, le troupeau ayant déjà été observé à la lisière de la forêt près du village de Câm La, commune de Quê Lâm.

La détection de ce nouveau bébé éléphant fait suite à un rapport similaire datant de 2020, lorsqu’un éléphanteau d’environ un an avait été observé dans la zone de conservation avec le soutien du projet "Green Annamites", financé par l’Agence américaine pour le développement international (USAID).

La population locale des éléphants sauvages comprend désormais une population adulte de mâles, de femelles et de petits. À ce jour, le troupeau compte neuf individus.

