Retrait du roman Le chagrin de la guerre de la sélection des 50 œuvres vietnamiennes exemplaires

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a annoncé, le 9 janvier, avoir promulgué la Décision N°14/QD-BVHTTDL en date du 8 janvier 2026 relative au retrait de l’œuvre Nỗi buồn chiến tranh (Le Chagrin de la guerre) de l’écrivain Bao Ninh de la liste d’évaluation et de proclamation de la sélection des 50 œuvres vietnamiennes exemplaires et remarquables de littérature et des arts du spectacle depuis la Réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2025).

>> Le roman Mưa đỏ en rupture de stock après le succès du film éponyme

>> Love in Vietnam sert de pont entre les cultures à l’écran

Photo : VNA/CVN

Selon la décision, le 13 novembre 2025, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme avait promulgué la Décision N°4313/QD-BVHTTDL portant évaluation et proclamation des résultats de la sélection des 50 œuvres vietnamiennes exemplaires et remarquables de littérature et des arts du spectacle depuis la Réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2025), dans laquelle figurait le roman Le chagrin de la guerre de l’écrivain Bao Ninh.

Le 7 janvier 2026, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a reçu une lettre de l’écrivain Bao Ninh. Le ministère a alors chargé ses unités compétentes de rencontrer l’auteur afin d’écouter et de recueillir ses avis.

Sur la base de la révision des critères de sélection, de l’évaluation globale et exhaustive du processus de sélection, conformément aux plans, règlements et critères en vigueur, et dans le respect de la volonté exprimée par l’auteur, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a promulgué la Décision N°14/QD-BVHTTDL du 8 janvier 2026 portant retrait de l'œuvre Le chagrin de la guerre de la liste d’évaluation et de proclamation de la sélection des 50 œuvres vietnamiennes exemplaires et remarquables de littérature et des arts du spectacle depuis la Réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2025), annexée à la Décision N°4313/QD-BVHTTDL du 13 novembre 2025.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme exprime ses sincères remerciements aux agences, organisations, individus et au public pour l’intérêt accordé à la sélection des 50 œuvres vietnamiennes exemplaires et remarquables de littérature et des arts du spectacle depuis la Réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2025).

Dans les temps à venir, le ministère poursuivra l’amélioration des procédures de sélection et de valorisation dans les domaines de la culture, de la littérature et des arts, en particulier pour les activités de grande envergure ayant un impact social profond et étendu, afin de garantir la rigueur scientifique, l’objectivité et le consensus au sein de la société.

VNA/CVN