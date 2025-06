Sécurité hydrique, un pilier stratégique du développement durable

>> Le Vietnam fait de l’eau une source de coopération

>> La sécurité hydrique, un enjeu majeur

>> La réutilisation des eaux usées promet une voie durable vers le net zéro

Avec un réseau fluvial dense de plus de 450 rivières et ruisseaux de plus de 10 km de long, et des précipitations annuelles moyennes comprises entre 1.800 mm et 2.000 mm, le Vietnam dispose d’abondantes ressources en eau. Le volume des eaux de surface est estimé à 830-840 m3 par an, dont seulement environ 40% proviennent du pays.

Une ressource précieuse qui nécessite une utilisation efficace

Les ressources en eau douce du Vietnam subissent une pression croissante en raison d’une répartition inégale et d’une gestion inefficace. Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, plus de 60% des ressources en eau du pays proviennent de l’extérieur, ce qui rend le Vietnam fortement dépendant des sources d’eau transfrontalières.

Les principaux fleuves, tels que le Tiên et le Hâu, ont vu leur salinité augmenter, entraînant une intrusion d’eau salée plus à l’intérieur des terres, impactant la disponibilité de l’eau douce pour les besoins quotidiens et la production agricole.

La distribution de l’eau est également déséquilibrée au niveau régional. Les zones montagneuses du nord et les hauts plateaux du centre reçoivent de fortes précipitations, mais manquent d’infrastructures de stockage d’eau efficaces, tandis que les régions côtières du centre et du sud sont fréquemment confrontées à la sécheresse et à l’intrusion d’eau salée. La pollution de l’eau par les eaux usées domestiques et industrielles non traitées continue de dégrader la qualité de l’eau douce.

Châu Trân Vinh, chef du Département de la gestion des ressources en eau du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, a indiqué que le département avait soumis dix des quinze plans directeurs au Premier ministre, dont un plan national des ressources en eau, huit plans de bassins fluviaux interprovinciaux et un plan global d’évaluation de référence des ressources en eau. Les plans restants devraient être achevés en 2025-2026.

Ces plans visent à garantir la sécurité hydrique, à promouvoir une répartition équitable et efficace de l’eau, à améliorer le stockage et la régulation, et à soutenir une utilisation durable des ressources pour les moyens de subsistance, le développement socio-économique, la protection de l’environnement, la défense nationale et la sécurité.

De la gestion des ressources à la gouvernance de l’eau

Une transformation fondamentale est en cours, passant d’une gestion traditionnelle des ressources en eau à une gouvernance numérique de l’eau. Cette approche considère l’eau comme un bien public géré par des bases de données nationales et des systèmes d’aide à la décision. Les technologies numériques joueront un rôle de plus en plus central dans la régulation et la distribution de l’eau, l’exploitation des réservoirs, l’atténuation des risques liés à l’eau, tels que la sécheresse, et l’amélioration de l’efficacité globale tout en réduisant les coûts opérationnels et la main-d’œuvre.

Le Pr.associé-Dr. Trân Hông Hà, expert en environnements aquatiques, a souligné l’absence de mécanismes efficaces d’allocation et d’utilisation de l’eau au Vietnam. Les technologies modernes sont essentielles pour minimiser le gaspillage, détecter les premiers signes de contamination, la baisse des nappes phréatiques et les affaissements causés par la surexploitation des eaux souterraines, a-t-il noté.

Il est donc essentiel d’investir dans un système national d’information et de données sur les ressources en eau et d’adopter des outils en temps réel alimentés par l’IA qui optimisent l’allocation de l’eau, améliorent l’efficacité et augmentent la valeur des ressources en eau.

Réforme institutionnelle et engagement communautaire

Outre la technologie, les réformes institutionnelles et la sensibilisation du public sont des piliers essentiels de la gouvernance de l’eau. Le Dr. Nguyên Minh Quang, de l’Université de Cân Tho (Sud), a souligné la définition claire des rôles entre les autorités centrales et locales et l’intégration de la planification de l’eau à la planification foncière, urbaine, agricole et des transports afin de garantir l’adéquation de l’utilisation de l’eau à la capacité de charge environnementale régionale.

La Loi amendée sur les ressources en eau, adoptée en novembre 2023, introduit notamment plusieurs avancées : un mécanisme de tarification de l’eau basé sur le marché mais réglementé, une responsabilité renforcée des entreprises en matière de protection de l’eau et des droits publics élargis en matière de surveillance et de signalement des violations. Ce passage d’une gestion autoritaire à un modèle guidé par des outils économiques et la participation communautaire marque une avancée juridique significative.

Les campagnes de sensibilisation du public, les initiatives d’économie d’eau dans les écoles et les concours environnementaux ont contribué à instaurer une culture de conservation et de gestion environnementale.

Les experts recommandent également une application plus large de l’évaluation de l’empreinte hydrique dans l’agriculture et l’industrie afin de suivre la consommation d’eau par unité de production, favorisant ainsi des modèles de production plus durables. De nouvelles réglementations devraient également imposer la mise en place d’infrastructures de réutilisation de l’eau dans les zones industrielles, en intégrant les principes d’une économie circulaire de l’eau dès la conception et l’investissement.

Alors que le Vietnam approfondit son intégration mondiale, la sécurité hydrique n’est plus une préoccupation purement environnementale, mais un enjeu stratégique lié au développement durable, à la stabilité politique, à la défense nationale et à la sécurité. Un engagement accru des entreprises et des partenaires internationaux est crucial pour investir dans les technologies de traitement de l’eau, transférer des solutions économes en eau et soutenir des modèles d’utilisation durable et circulaire des ressources afin d’élever la sécurité hydrique du Vietnam aux normes mondiales.

Dans ce contexte, le rôle des forces armées, en particulier des unités stationnées dans des régions stratégiques telles que le Nord-Ouest, les Hauts plateaux du Centre et le Centre-Sud, est de plus en plus crucial. Leur implication dans les affaires civiles, la protection de l’environnement et la défense nationale contribue significativement à la préservation des ressources en eau qui soutiennent des communautés entières.

