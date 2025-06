Nuits de veille pour sauver les séquoias à Gia Lai

>> À Gia Lai, les soldats luttent aussi contre l’analphabétisme

>> Des bec-ouvert indiens prennent leurs quartiers à Gia Lai

>> À Gia Lai, le village de Kép fait revivre la tradition de la brocatelle

Photo : VNA/CVN

Selon une étude réalisée en 2019, plus de 400 arbres à bois de rose (Pterocarpus macrocarpus) se trouvent au cœur de la forêt ancienne de la commune de Krong, dans le district de Kbang, province de Gia Lai, sur les Hauts plateaux du Centre. Ils sont répartis sur 27 parcelles dans sept sous-zones gérées par la Sarl forestière Krông Pa.

Ces arbres anciens, dont le diamètre du tronc varie de 35 cm à plus de 1,4 m, sont présents depuis des siècles et forment un écosystème inestimable. Pour protéger ces arbres précieux des bûcherons illégaux, les gardes forestiers doivent rester éveillés toute la nuit, surveillant chaque centimètre carré de la forêt et chaque arbre.

Un écosystème inestimable

“Chaque nuit, nous nous relayons : certains dorment tandis que d’autres restent éveillés pour monter la garde”, explique Nguyên Van Chim, chef de l’équipe de protection de la forêt de la société Krông Pa. “Dès que nous entendons un bruit suspect, nous nous levons immédiatement et nous nous rendons dans la forêt pour vérifier. Une nuit de sommeil complète est un luxe pour les gardes forestiers”, ajoute-t-il.

Hô Ngoc Tho, directeur de l’entreprice, affirme que tous les arbres à bois de rose de cette région ont poussé naturellement. Une étude récente a permis de découvrir des spécimens d’une taille étonnante, ce qui souligne la rareté et l’immense valeur de cette forêt.

La plus grande concentration de palissandres se trouve dans le village de Vir, avec plus de 250 arbres, et dans le village de H’ro, avec environ 40, tous essentiels à la conservation génétique et à la biodiversité.

La station de protection des forêts de To Nang, située à environ 2 km du village de Vir, est responsable de la protection de plus de 1.500 ha de forêt naturelle, dont 256 arbres à bois de rose. En raison de la densité de cette population arboricole, les quatre gardes forestiers de cette station doivent constamment rester en état d’alerte.

Entre danger et dévouement

Photo : VNA/CVN

Le bois de rose de Kbang est particulièrement apprécié pour son grand diamètre, son parfum doux et son grain de bois remarquable. Sur le marché, le prix d’un seul arbre peut atteindre plusieurs milliards de dôngs. Compte tenu de leur nombre et de leur taille, les bois de rose de Kbang sont considérés comme uniques en leur genre.

En suivant les gardes forestiers dans la nature, on peut apprécier pleinement l’immensité et la grandeur de la forêt vierge. En raison de leur valeur considérable, ces arbres sont la cible privilégiée des bûcherons illégaux, qui usent de tous les stratagèmes - de l’empoisonnement des arbres à l’utilisation de tronçonneuses - pour les abattre.

Les gardes forestiers ont mis en place des points de contrôle sur les principales routes d’accès et renforcé la coopération avec les communautés locales chargées de la protection des forêts afin de lutter contre l’abattage illégal.

Duong Tuân Anh, chef de la station de protection de To Nang, fait savoir qu’en raison de la forte demande de bois de rose sur le marché, les bûcherons sont à l’affût.

Avant 2021, de nombreux arbres ont été abattus illégalement et certains ont même été empoisonnés. Toutefois, grâce à l’intervention des autorités, la situation s’est considérablement améliorée.

Les gardes forestiers vivent dans des huttes de fortune au cœur de la jungle, sans réseau télépho-nique. Leur régime alimentaire se compose principalement de nouilles instantanées, de poisson séché et de légumes sauvages. Ce n’est que lorsqu’ils s’aventurent loin pour tendre des filets de pêche qu’ils peuvent déguster du poisson frais.

Malgré ces difficultés, le plus grand défi reste la protection des arbres de bois de rose tombés au sol. Selon les règlements, ils doivent être laissés intacts, ce qui rend leur préservation difficile et accroît la pression sur les gardes forestiers.

Selon Vu Quang Sang, chef du Département de protection des forêts du district de Kbang, en plus de conseiller les autorités, son équipe surveille et combat constamment les activités d’exploitation forestière illégales. Le département invite également les propriétaires forestiers à intensifier leurs patrouilles et à identifier les contrevenants potentiels.

Les forêts de bois de rose étant un trésor national, leur surveillance et l’application de la loi sont des priorités absolues. Toute activité illégale est passible de sanctions sévères.

“Le dévouement des gardes forestiers est indispensable pour garantir la pérennité de ces forêts de bois de rose séculaires. Malgré d’immenses dangers et des nuits sans sommeil, ils restent déterminés à protéger ce trésor inestimable pour les générations futures”, souligne M. Sang.

Huong Linh/CVN