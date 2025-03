Binh Dinh : des pêcheurs relâchent des tortues marines prises accidentellement dans leurs filets

Cette tortue, dont le nom scientifique est Lepidochelys olivacea, est une espèce extrêmement rare et précieuse. Elle est classée parmi les espèces menacées et nécessite une protection urgente. Le propriétaire et capitaine du bateau de pêche, Lê Van Hoi, domicilié dans la ville de Hoai Nhon, province de Binh Dinh (Centre), a déclaré le 12 mars que son équipage avait trouvé la tortue piégée dans un filet de pêche dans la nuit du 28 février. À ce moment-là, la tortue semblait épuisée et était couverte de mousse. L'équipage l’a nettoyée avant de la relâcher en mer. Lê Van Hoi a ajouté qu’au cours de ses 15 dernières années de carrière en mer, il avait trouvé et relâché une dizaine de tortues marines. Le 3 mars, un autre bateau de pêche local avait trouvé une tortue marine d’environ 15 kg aussi piégée dans un filet. Les pêcheurs l’avaient secourue et relâchée dans son habitat naturel.

VNA/CVN