"Restaurant de la compassion", un modèle de générosité à Cà Mau

Dans la province à l'extrémité sud du Vietnam, un modeste restaurant de nouilles incarne la générosité. Proposant un prix symbolique, il nourrit les plus démunis et offre une leçon de vie aux enfants, démontrant que la compassion peut transformer une communauté.

>> Une journée de fête pour les enfants de l’Hôpital pédiatrique de Hanoï

>> Générosité : l’exemple de Vance Lee et Andy Le

>> Don de sang : les détenteurs du record

>> Transplantation : une vie sauvée, une avancée majeure

Fonctionnant en libre-service, le “restaurant de la compassion” permet à chacun de prendre des nouilles instantanées, d’y ajouter de l’eau bouillante et de se restaurer pour seulement 1.000 dôngs le bol. Tandis que de nombreuses personnes démunies ou sans-abri y trouvent un repas chaud, des individus plus aisés s’y rendent également, accompagnés de leurs enfants, pour leur enseigner les valeurs de générosité et de compassion.

Une leçon de vie pour les plus jeunes

Du Vinh Tuong, un résident du 8e arrondissement de la ville de Cà Mau (Sud), s’est rendu au “restaurant à 1.000 dôngs” situé près de l’intersection des rues Nguyên Ngoc Sanh et Châu Van Dang. Chaussures cirées et chemise impeccablement rentrée, il était accompagné de ses deux enfants dans ce lieu destiné à aider les plus démunis.

Comme tout le monde, M. Tuong a préparé trois bols de nouilles, garnis d’œufs, de saucisses et de germes de soja, les portions habituelles du restaurant. Sa présence a suscité la curiosité et quelques murmures discrets parmi les autres convives.

Il a reconnu que sa famille et lui n’avaient pas de difficultés financières. Il a amené ses enfants pour leur faire partager cette expérience et leur inculquer la compassion. Son fils aîné est à l’école primaire, le plus jeune à la maternelle, et tous deux ont ainsi appris concrètement le pouvoir de la générosité à travers ce modeste repas à prix réduit.

Pour lui, les responsables de ce restaurant accomplissent une œuvre d’une portée sociale remarquable. Il souhaitait montrer à ses enfants l’importance de ces efforts et leur insuffler un esprit de don.

“Le repas ne coûte que 1.000 dôngs, il est consistant et aide de nombreuses personnes en difficulté, comme les vendeurs de billets de loterie ou les travailleurs démunis. Je veux contribuer, et j’espère que d’autres soutiendront également cette initiative. Peut-être que davantage de restaurants à 1.000 dôngs verront le jour, aidant encore plus de personnes dans le besoin”, déclare M. Tuong.

Un projet né de la solidarité

L’initiative a été lancée par Truong Minh Duong, un habitant du 6e arrondissement de la ville de Cà Mau. Engagé dans le travail caritatif avec des amis depuis environ cinq ans, M. Duong était souvent témoin des difficultés quotidiennes des vendeurs de rue, des travailleurs à faible revenu ou des personnes luttant pour survivre. Cela l’a inspiré à ouvrir ce restaurant, qui a rapidement reçu le soutien de la communauté.

“Lorsque j’ai ouvert le restaurant, j’ai contacté des personnes bienveillantes, leur demandant de petites contributions - 500.000 ou un million de dôngs chacune. C’était suffisant pour démarrer. Puis, j’ai partagé notre histoire en ligne, et davantage de gens en ont entendu parler. Ceux qui venaient manger ont aussi contribué à faire passer le mot. Progressivement, de plus en plus de personnes ont commencé à donner des nouilles, des œufs et des saucisses”, raconte M. Duong.

Le dévouement des bénévoles

Au fur et à mesure que la nouvelle s’est répandue, de plus en plus de personnes ont souhaité participer. Certaines ont fait des dons en argent, d’autres ont offert leur temps pour faire fonctionner le restaurant.

Ngô Huyên Trân, une bénévole régulière qui aide à nettoyer, préparer les ingrédients et cuisiner, a exprimé sa joie, malgré la charge de travail.

“Avant de commencer le bénévolat ici, mon travail était déjà épuisant. Ajouter cela à mon emploi du temps l’a rendu encore plus difficile, mais je me sens vraiment heureuse de le faire. Aider ceux qui sont dans le besoin leur donner un repas, même s’il n’est pas aussi complet qu’un repas fait maison fait une différence. Les voir manger joyeusement me donne le sentiment de faire quelque chose de significatif ”, confie-t-elle.

Bien que le restaurant n’ait ouvert que depuis quelques semaines, il est déjà devenu un lieu prisé des sans-abri, des travailleurs à faible revenu et des étudiants en difficulté. Trinh Hoang Phi, un élève du collège Vo Thi Sau issu d’un milieu modeste, témoigne : “C’est la deuxième fois que je mange ici. Les nouilles sont délicieuses et elles m’aident à économiser de l’argent. Les personnes sans-abri ou sans ressources peuvent aussi venir manger”.

Dans la vie quotidienne, nombreuses sont les personnes qui peinent à assurer leurs trois repas. C’est pourquoi Truong Minh Duong et son équipe ont choisi de jour le rôle de “pont” entre les plus aisés et ceux en difficulté, afin de leur offrir un repas chaud le soir.

Par leur engagement désintéressé, ces individus ont su diffuser l’amour et la compassion, illustrant la belle tradition vietnamienne de la “feuille saine enveloppant la feuille déchirée”- un symbole fort de solidarité et d’entraide au sein de notre peuple.

Texte et photos : Huong Linh - VOV/CVN