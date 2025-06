Aucune compagnie vietnamienne ne survole les espaces aériens israélien et iranien

Face à l'escalade des tensions entre Israël et l'Iran qui affecte le secteur aérien mondial, la Compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a dévié ses vols afin d'éviter les zones de conflit, privilégiant la sécurité des passagers et des membres d'équipage, a déclaré vendredi 13 juin son représentant à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA).

>> Le chef des Nations unies condamne l'escalade militaire au Moyen-Orient

>> Conflit Israël-Iran : le Vietnam déconseille tout voyage et appelle à la vigilance

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les vols de la compagnie vers l'Europe fonctionnent actuellement normalement, a ajouté le représentant.

D'autres compagnies aériennes vietnamiennes, dont Vietjet Air, Bamboo Airways et Vietravel Airlines, ne survolent pas les espaces aériens israélien et iranien.

Ces perturbations font suite aux frappes aériennes israéliennes sur des cibles en Iran, provoquant une série d'annulations et de déroutements de vols dans le monde entier.

Les données de Flightradar24, un service mondial de suivi des vols, ont révélé de nombreux déroutements, les compagnies aériennes s'efforçant de protéger les passagers et les membres d'équipage. Les compagnies aériennes ont ajusté leurs itinéraires pour éviter les espaces aériens au-dessus d'Israël, de l'Iran, de l'Irak et de la Jordanie.

Les médias d'État irakiens ont rapporté que le pays avait fermé son espace aérien et suspendu toutes les opérations aéroportuaires tôt vendredi 13 juin. L'Est de l'Irak, près de la frontière avec l'Iran, abrite l'un des corridors aériens les plus fréquentés au monde, avec des dizaines de vols entre l'Europe et le Golfe, beaucoup de routes de entre Asie et Europe.

La Jordanie, située entre Israël et l'Irak, a également annoncé la fermeture de son espace aérien quelques heures après le début de l'attaque aérienne israélienne.

VNA/CVN