Conflit Israël-Iran : le Vietnam déconseille tout voyage et appelle à la vigilance

Par ailleurs, les citoyens vietnamiens résidant, étudiant ou travaillant actuellement en Israël et en Iran sont invités à respecter strictement les consignes de sécurité des autorités locales, à suivre régulièrement les alertes officielles et à élaborer des plans d’évacuation sécurisée vers un pays tiers ou de retour au Vietnam.

Photo : Xinhua/CVN

Cet avertissement fait suite à une série de directives d’urgence émises le 13 juin par le Commandement du Front intérieur israélien, en réponse au risque d’attaques massives de missiles depuis l’Est, alors que Tel-Aviv mène des opérations militaires contre des sites nucléaires et de missiles en Iran.

Parmi les mesures adoptées figurent : la suspension de toutes les activités éducatives, l’annulation des événements de masse. En outre, seuls les services essentiels - agriculture, santé, alimentation, électricité- peuvent fonctionner. Les autres lieux de travail et établissements recevant du public sont fermés.

Toute la population, y compris les résidents étrangers, est priée de suivre les instructions officielles et de rester prête à se mettre à l’abri à tout moment.

L’ambassade du Vietnam en Israël appelle ses ressortissants à respecter strictement les règlements et les consignes de sécurité des autorités locales, limiter autant que possible les déplacements interurbains pendant cette période sensible, et rester de préférence à proximité des zones disposant d’abris de protection. Il est aussi recommandé de préparer en permanence un abri sécurisé, ainsi que des lampes de poche, de l’eau, des aliments secs, des médicaments, des moyens de communication et des batteries de secours, d’éviter les rassemblements, les lieux publics, les centres commerciaux et les zones frontalières, d’élaborer de manière proactive des plans et des mesures de sécurité... Ils sont aussi encouragés à suivre les alertes via l’application Home Front Command et les médias officiels.

L’ambassade du Vietnam maintient un contact direct avec la communauté et se tient prête à fournir toute assistance nécessaire.

Contacts d’urgence :

Ambassade du Vietnam en Israël : +972-55-502-5616 / +972-52-727-4248

Ambassade du Vietnam en Iran : +98-933-965-8252 / +98-912-057-570

Ligne d’assistance consulaire du ministère vietnamien des Affaires étrangères : +84-981-848-484

Le ministère des Affaires étrangères et les missions diplomatiques vietnamiennes suivent de près l’évolution de la situation, coordonnent les mesures nécessaires et veillent à fournir un soutien rapide à la communauté vietnamienne à l’étranger.

VNA/CVN