Le Vietnam réaffirme son engagement en faveur des droits des personnes handicapées

Le Vietnam a participé à la 18 e session de la Conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, tenue du 10 au 12 juin à New York, axée sur la sensibilisation du public aux droits et à la contribution des personnes handicapées au développement social.

La vice-secrétaire générale des Nations unies, Amina J. Mohammed, a déclaré que presque tous les indicateurs des Objectifs de Développement Durable (ODD) concernant les personnes handicapées accusent un retard.

Les personnes handicapées sont confrontées à un taux de pauvreté plus élevé, à un chômage plus important, à une insécurité alimentaire et sanitaire accrue, ainsi qu’à un accès plus limité à l'éducation, à l'emploi et aux technologies numériques, selon Amina J. Mohammed.

De son côté, l'ambassadeur Nguyên Hoang Nguyên, chargé d'affaires a.i de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a réaffirmé le ferme engagement du Vietnam en faveur de la promotion et de la protection des droits des personnes handicapées, comme en témoignent les politiques et les textes juridiques adoptés, notamment la loi de 2010 sur les personnes handicapées et la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées en 2014.

Le Vietnam a soutenu plus de 1,6 million de personnes handicapées par le biais d'allocations sociales mensuelles, dont 96% bénéficient d'une assurance maladie. Le pays a également développé l'éducation inclusive et spécialisée, atteignant un taux de scolarisation de 65% chez les enfants handicapés, standardisé la langue des signes et le braille à l'échelle nationale, et créé les conditions permettant à 4 millions de personnes handicapées d'accéder au marché du travail grâce à des programmes de formation professionnelle et de soutien à l'emploi, a déclaré Nguyên Hoang Nguyên.

Soulignant l'importance de la coopération internationale dans ce domaine, le Vietnam a réaffirmé sa volonté de coopérer avec tous les pays et organisations concernés afin de mieux garantir les droits des personnes handicapées et de construire une société équitable, autonome et inclusive où personne n'est laissé pour compte, a-t-il conclu.

Pour leur part, les représentants des pays ont souligné que la Convention relative aux droits des personnes handicapées constitue un document extrêmement important, qui jette les bases d’une coopération mondiale visant à garantir les droits des personnes handicapées, et que le deuxième Sommet mondial pour le développement social représente une occasion de renforcer davantage la coopération internationale dans ce domaine.

