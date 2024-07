Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, un théoricien intelligent et plein de courage

Exprimant leur admiration et leur respect pour la pensée, les connaissances ainsi que les grandes contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong, de nombreux cadres et membres du Parti ont déclaré que ses livres publiés ces derniers temps étaient des résumés théoriques dans de nombreux domaines, démontrant clairement ses vues et sa pensée stratégique.

La directrice adjointe et rédactrice en chef adjointe de la Maison d'édition politique nationale "Sự thật" (Vérité), Pham Thi Thinh, a déclaré qu'elle avait eu la chance et l'honneur d'éditer des livres du secrétaire général Nguyên Phu Trong depuis 2004 et que depuis lors, elle avait directement participé à l'édition de plus de 20 livres du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

"À chaque livre, j’essaie de tirer des enseignements, d'apprendre et de mémoriser les conseils du secrétaire général afin que le travail sur les prochains livres soit meilleur", a partagé Pham Thi Thinh, ajoutant que le secrétaire général avait souvent souligné que toutes les informations contenues dans les livres devaient être exactes et garantir l'intégrité scientifique et politique...

À travers ses livres, on peut affirmer l’intelligence et la pensée scientifique du secrétaire général, ses riches théories ainsi que ses activités dynamiques pour le pays et le peuple vietnamiens, a-t-elle déclaré.

De son côté, l'avocat Hà Huy Tu, directeur du Centre de conseil juridique pour les pauvres et le développement communautaire (relevant de l'Association des avocats du Vietnam), a déclaré que le secrétaire général Nguyên Phu Trong était un excellent disciple du Président Hô Chi Minh et un brillant exemple d'éthique révolutionnaire.

Il était un dirigeant du Parti, à la fois un théoricien avec de nombreuses contributions remarquables et exceptionnelles au travail théorique du Parti, a-t-il souligné, avant d’insister sur le vaste soutien du public à la lutte efficace contre la corruption et les pratiques malsaines dirigée directement par le secrétaire général Nguyên Phu Trong depuis le 11e mandat.

Selon l'avocat Hà Huy Tu, les profondes valeurs théoriques et pratiques des livres du dirigeant donnent des orientations de développement stratégiques pour les temps à venir.

Exprimant son émotion à la suite du décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong, la vice-présidente du Comité central de l'Union des femmes vietnamiennes, Nguyên Thi Minh Huong, a déclaré que M. Trong était un cadre exemplaire en matière de dévouement au peuple, œuvrant toujours pour les intérêts et les droits du peuple et du pays.

Il était un exemple brillant pour toutes les générations de responsables et de membres du Parti, en particulier les cadres chargés de la mobilisation des masses, a-t-elle affirmé, rappelant que le secrétaire général avait consacré toute sa vie à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation, donnant un exemple et un modèle typique d’éthique révolutionnaire. Il a mené une vie simple et était respecté par les responsables, les membres du Parti et le peuple, a-t-elle souligné.

