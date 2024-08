La ligne ferroviaire urbaine Nhôn - gare de Hanoï séduit des jeunes passagers

Le dimanche 11 août a été le jour de pointe, avec plus de 100.000 passagers, dépassant le précédent record de la ligne ferroviaire Cat Linh - Hà Dông, qui était de 58.000 passagers.

La ligne ferroviaire urbaine Nhôn - gare de Hanoï exploite 10 rames continues sur une voie ferrée à écartement standard de 1.435 mm. Chaque rame est conçue avec les nouvelles technologies et les normes européennes, équipée de dispositifs modernes tels que la climatisation, la ventilation, un système de haut-parleurs, et des caméras à l'intérieur et à l'avant du train.

Au cours des premiers jours d'exploitation, la gestion et le fonctionnement de cette ligne ont assuré la sécurité et la ponctualité, satisfaisant ainsi les passagers qui étaient principalement des étudiants et des jeunes, avec quelques passagers âgés et actifs.

La ligne ferroviaire urbaine Nhon - gare de Hanoï est particulièrement importante pour les étudiants en termes de déplacement. La section surélevée fait seulement 8,5 km de long mais traverse 11 universités. En parallèle à l'exploitation de cette ligne ferroviaire, Hanoï a relié 36 lignes de bus actives.

Durant les 15 premiers jours, les tickets sont gratuits. Par la suite, le prix mensuel est de 200.000 dôngs (7,97 USD), avec une réduction de 50% pour les élèves, étudiants et travailleurs des zones industrielles. Un billet quotidien coûte 24.000 dôngs, tandis que les billets pour les gares le long du trajet varient de 8.000 à 12.000 dôngs. Les tickets sont vendus dans ces huit stations, aux guichets ou par les distributeurs automatiques.

Cette ligne a une longueur totale de 12,5 km, depuis Nhon dans l’arrondissement de Nam Tu Liêm via la rue Kim Ma jusqu'à la gare de Hanoï dans l’arrondissement de Dông Da. La construction a commencé en 2010 pour un coût estimé à plus de 34.800 milliards de dongs (près de 1,37 milliard d'USD). La ligne se compose de 12 stations : huit surélevées et quatre souterraines.

