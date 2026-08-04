Tây Ninh met en chantier la plus grande centrale solaire de son histoire

Les travaux de la centrale solaire Dâu Tiêng 5, d'une capacité de 450 MW, ont officiellement débuté le 4 août dans la commune de Duong Minh Châu, dans la province méridionale de Tây Ninh. Ce lancement marque une nouvelle étape dans la transition énergétique du Vietnam.

>> Une nouvelle centrale solaire inaugurée à Ninh Thuân

>> Inauguration de la première centrale solaire du delta du Mékong

>> Inauguration officielle d’une centrale solaire de 49,5 MW à Quang Binh

Avec un investissement total de 7.774 milliards de dôngs (près de 296 millions de dollars), ce projet constitue actuellement la plus grande centrale solaire de Tây Ninh en termes de capacité installée. Il devrait contribuer à renforcer la sécurité énergétique nationale et à accélérer la transition du pays vers un système énergétique plus vert et plus durable.

Photo : VNA/CVN

Développé par DT5.1 Energy JSC, filiale de Xuân Câu Holdings, le projet s'étendra sur environ 645 ha de terres semi-submergées autour du réservoir de Dâu Tiêng. Il sera équipé de panneaux photovoltaïques, d'onduleurs distribués, d'un poste de transformation, de lignes de transport d'électricité et d'infrastructures de raccordement au réseau.

La mise en service commerciale est prévue pour décembre 2027. Une fois achevée, la centrale devrait produire plus de 808 millions de kWh d'électricité verte par an, contribuant à répondre à la demande croissante en énergie tout en soutenant l'objectif du Vietnam d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050.

Lors de la cérémonie de lancement des travaux, Tô Dung, président de Xuân Câu Holdings, a indiqué que Dâu Tiêng 5 figurait parmi les premiers projets à mettre en œuvre le mécanisme d'accord d'achat direct d'électricité (AADE). Selon lui, ce dispositif permettra aux producteurs d'énergies renouvelables et aux grands consommateurs d'électricité de conclure directement des contrats de fourniture d'électricité verte, tout en favorisant le développement d'un marché de l'électricité plus concurrentiel.

Photo : Minh Phu/VNA/CVN

PowerChina, entreprise chargée de la réalisation du projet, s'est engagée à garantir la qualité des ouvrages, le respect du calendrier ainsi que l'application stricte des normes de santé, de sécurité et de protection de l'environnement tout au long du chantier. L'entreprise a également assuré qu'elle mettrait en œuvre les mesures nécessaires pour limiter l'impact des travaux sur les ressources en eau et l'écosystème du réservoir de Dâu Tiêng.

Le président du Comité populaire de Tây Ninh, Lê Van Han, a déclaré que ce projet contribuerait non seulement à renforcer la sécurité énergétique nationale et à accélérer la transition énergétique du pays, mais permettrait également une utilisation optimale des terres semi-submergées du réservoir, attirerait les investissements, créerait des emplois, augmenterait les recettes budgétaires locales et soutiendrait la croissance économique.

Depuis 2018, Xuân Câu Holdings a déjà développé les centrales solaires Dâu Tiêng 1, Dâu Tiêng 2 et Dâu Tiêng 3, représentant une capacité installée totale de 500 MW. Lors de leur mise en service, cet ensemble constituait le plus grand complexe solaire d'Asie du Sud-Est.

À cette occasion, DT5.1 Energy JSC a fait un don d'un milliard de dongs au Fonds de promotion de l'éducation de la province de Tây Ninh et au Fonds d'aide aux démunis de la commune de Duong Minh Châu afin de soutenir les programmes de protection sociale locaux.

VNA/CVN